Trafikte Azrail sürprizi! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı?

Trafikte Azrail Uyarısı: Güvenli Sürüş Hayat Kurtarır

Resul Gür isimli bir motokurye, Düzce TEM Otoyolu'nda sıra dışı bir yöntemle sürücüleri uyarıyor. Yüzüne maske takıp, eline tırpan alarak Azrail'i simgeleyen Gür, boynuna "Emniyet kemerini tak, yavaş git" yazılı bir pankart asıyor. Bu görsel ile sürücülere, trafikte dikkatli olmaları ve güvenli sürüş kurallarına uymaları gerektiği mesajını veriyor.

Düzce'de Trafik Yoğunluğu ve Denetimler Artıyor

Düzce, Avrupa ve Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişlerinden biri. Bayram tatillerinde bu bölgede araç yoğunluğunun artması, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün bölgede trafik denetimlerini artırmasına neden oluyor. Resul Gür ve arkadaşları gibi trafikte sık sık olumsuzluklar yaşayan ve kazalara maruz kalan motokuryeler, bu denetimlerin önemini vurguluyor.

Farkındalık Yaratan Eylem: Trafikte Can Kaybı Önlenebilir

Gür, gerçekleştirdiği eylemle, bayram tatillerinde artan trafik yoğunluğunun potansiyel tehlikelerine dikkat çekmek istiyor. "Birçok arkadaşımı trafik kazalarında kaybettim," diyen Gür, bu tür acıların yaşanmaması için sürücüleri daha dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırıyor. Bu ilginç uyarı yöntemi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor ve sosyal medyada geniş yankı buluyor.