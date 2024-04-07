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Bu yangın değil! Kelimenin tam anlamıyla facia

Kastamonu Daday'da büyük yangın: Bir ev, atölye, ahır ve garaj kullanılamaz hale geldi. Köy sakinlerinin hızlı müdahalesi felaketi önledi. Jandarma inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Bu yangın değil! Kelimenin tam anlamıyla facia
Bu yangın değil! Kelimenin tam anlamıyla facia
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Kıvılcım Söndürülemeyen Alevlere Dönüştü

Olay, Satı Mehmet Gürtekin’in sahibi olduğu bir ahşap evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, adeta bir kıvılcımın büyük bir felakete dönüşmesi gibi, hızla büyüdü. Alevler, evin yanı sıra bitişikteki atölye, ahır ve garaja da sıçradı.

Bu yangın değil! Kelimenin tam anlamıyla facia

Köy Sakinlerinin Kahramanca Mücadelesi

Yangını fark eden köy sakinleri, hemen harekete geçti. Onların sayesinde garajda bulunan araçlar ve ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, alevlerin pençesinden son anda kurtarıldı. Olay yerine ivedilikle Daday ve Ağlı ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Daday Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler de yangına müdahale için bölgeye ulaştı.Bu yangın değil! Kelimenin tam anlamıyla facia

Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin uzun süren çabaları sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak, ahşap ev ile garaj, ahır ve samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.Bu yangın değil! Kelimenin tam anlamıyla facia

Toplumsal Dayanışmanın Gücü

Bu felaket, komşuluk ilişkilerinin ve toplumsal dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Köy sakinlerinin hızlı müdahalesi, daha büyük bir felaketin önlenmesine yardımcı oldu.

Yangının neden çıktığı henüz belirsizliğini korurken, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yangının kaynağına dair ipuçlarına ulaşılması bekleniyor. Daday'ın huzur dolu köyü, yaşanan bu acı olayın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

# jandarma, orman

07 Nis 2024 - 14:11 Kastamonu/ Daday- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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