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Elektrikli otomobiller bayram yolunda uzun kuyruklar oluşturdu!

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil beldelerine doğru yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu üzerinde rahat bir seyahat deneyimi yaşıyor. Özellikle Düzce ve Bolu kesimlerinde bulunan dinlenme tesisleri, elektrikli araç sürücüleri için kurulan şarj istasyonlarıyla dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı
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Elektrikli otomobiller bayram yolunda uzun kuyruklar oluşturdu!
Elektrikli otomobiller bayram yolunda uzun kuyruklar oluşturdu!
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Yoğunluk Şarj İstasyonlarında

Bayram dolayısıyla yola çıkan elektrikli araç sahipleri, Anadolu Otoyolu'nun çeşitli kesimlerindeki dinlenme tesislerinde şarj istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Sürücüler, yolculukları sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamadan araçlarını kolaylıkla şarj edebildiklerini ifade etti. Bu durum, elektrikli araçların uzun yolculuklar için de tercih edilebilir olduğunu gösteriyor.

Elektrikli otomobiller bayram yolunda uzun kuyruklar oluşturdu!

Sürücülerin Deneyimleri Ön Planda

İstanbul'dan Çorum'a seyahat eden Ozan Samancı, elektrikli aracını şehir içinde kullanmanın yanı sıra, uzun yolculuklarda da sorunsuz bir şekilde kullanabildiğini belirtti. Samancı, Düzce ve Bolu'daki şarj istasyonlarında aracını rahatlıkla şarj edebildiğini ve yolculuğun ekonomik açıdan da avantajlı olduğunu vurguladı.

Elektrikli otomobiller bayram yolunda uzun kuyruklar oluşturdu!

Yücel Çapkın ise İstanbul'dan Giresun'a yaptığı yolculukta, elektrikli aracının hem konfor hem de çevre hassasiyeti açısından beklentilerini karşıladığını söyledi. Çapkın, artan şarj istasyonu sayesinde seyahatlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.Elektrikli otomobiller bayram yolunda uzun kuyruklar oluşturdu!

Ekonomik ve Çevreci Yolculuk

Elektrikli araçlar, benzinli ve dizel araçlara kıyasla daha az maliyetli olmalarının yanı sıra, çevre dostu bir alternatif sunuyor. Geliştirilen şarj istasyonu altyapısı sayesinde, elektrikli araç sürücüleri uzun mesafelerde dahi rahat bir seyahat gerçekleştirebiliyor. Bu durum, elektrikli araç kullanımının artmasına ve daha yaygın bir hale gelmesine katkıda bulunuyor.Elektrikli otomobiller bayram yolunda uzun kuyruklar oluşturdu!

# istanbul, araç, düzce, çevre

07 Nis 2024 - 16:14 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı
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