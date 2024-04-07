Elektrikli otomobiller bayram yolunda uzun kuyruklar oluşturdu!
Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil beldelerine doğru yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu üzerinde rahat bir seyahat deneyimi yaşıyor. Özellikle Düzce ve Bolu kesimlerinde bulunan dinlenme tesisleri, elektrikli araç sürücüleri için kurulan şarj istasyonlarıyla dikkat çekiyor.
Yoğunluk Şarj İstasyonlarında
Bayram dolayısıyla yola çıkan elektrikli araç sahipleri, Anadolu Otoyolu'nun çeşitli kesimlerindeki dinlenme tesislerinde şarj istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Sürücüler, yolculukları sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamadan araçlarını kolaylıkla şarj edebildiklerini ifade etti. Bu durum, elektrikli araçların uzun yolculuklar için de tercih edilebilir olduğunu gösteriyor.
Sürücülerin Deneyimleri Ön Planda
İstanbul'dan Çorum'a seyahat eden Ozan Samancı, elektrikli aracını şehir içinde kullanmanın yanı sıra, uzun yolculuklarda da sorunsuz bir şekilde kullanabildiğini belirtti. Samancı, Düzce ve Bolu'daki şarj istasyonlarında aracını rahatlıkla şarj edebildiğini ve yolculuğun ekonomik açıdan da avantajlı olduğunu vurguladı.
Yücel Çapkın ise İstanbul'dan Giresun'a yaptığı yolculukta, elektrikli aracının hem konfor hem de çevre hassasiyeti açısından beklentilerini karşıladığını söyledi. Çapkın, artan şarj istasyonu sayesinde seyahatlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.
Ekonomik ve Çevreci Yolculuk
Elektrikli araçlar, benzinli ve dizel araçlara kıyasla daha az maliyetli olmalarının yanı sıra, çevre dostu bir alternatif sunuyor. Geliştirilen şarj istasyonu altyapısı sayesinde, elektrikli araç sürücüleri uzun mesafelerde dahi rahat bir seyahat gerçekleştirebiliyor. Bu durum, elektrikli araç kullanımının artmasına ve daha yaygın bir hale gelmesine katkıda bulunuyor.
07 Nis 2024 - 16:14 Bolu- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.