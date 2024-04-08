Bayram yoğunluğunda Bolu Dağı'nda akıcı trafik! TEM otoyolu rahat geçiş sunuyor

Köroğlu Rampaları'nda Trafik Sorunsuz

Özellikle bayram tatillerinde yoğunluğun arttığı bilinen Köroğlu Rampaları bölgesinde de trafik akıcı. İstanbul ve Ankara istikametlerinde seyahat eden sürücüler için yolculuk, beklenenin aksine oldukça rahat bir hal alıyor.

Emniyet ve Karayolları Ekiplerinden Tam Destek

Bayram tatilinin yoğun geçeceğini öngören emniyet güçleri ile Karayolları ekipleri, olası trafik sıkışıklığını önlemek adına çeşitli önlemler aldı. Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, güzergah üzerindeki stratejik noktalarda konumlanarak, trafik akışını düzenli bir şekilde yönetiyor ve olası aksaklıklara anında müdahale edebilme kapasitesine sahip.

Sürücülere Önemli Tavsiyeler

Bayram tatili süresince yola çıkacak sürücülerin, trafik kurallarına titizlikle uymaları, uzun yolculuklar öncesi ve sırasında yeterli mola vermeleri ve araçlarını yola çıkmadan önce kontrol ettirmeleri öneriliyor. Böylece, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için önemli bir adım atılmış oluyor.