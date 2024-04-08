Bayram yoğunluğunda Bolu Dağı'nda akıcı trafik! TEM otoyolu rahat geçiş sunuyor
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, yurdun dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar için trafik yoğunluğunun kritik noktası TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi, sürpriz bir rahatlık sunuyor. Ankara ve İstanbul yönlerindeki trafik akışının sorunsuz olduğu gözlemlenirken, 9 günlük bayram tatili süresince Türkiye'nin en yoğun güzergahlarından biri olan bu kesimde ulaşımın kesintisiz sağlandığı bildirildi.
Köroğlu Rampaları'nda Trafik Sorunsuz
Özellikle bayram tatillerinde yoğunluğun arttığı bilinen Köroğlu Rampaları bölgesinde de trafik akıcı. İstanbul ve Ankara istikametlerinde seyahat eden sürücüler için yolculuk, beklenenin aksine oldukça rahat bir hal alıyor.
Emniyet ve Karayolları Ekiplerinden Tam Destek
Bayram tatilinin yoğun geçeceğini öngören emniyet güçleri ile Karayolları ekipleri, olası trafik sıkışıklığını önlemek adına çeşitli önlemler aldı. Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, güzergah üzerindeki stratejik noktalarda konumlanarak, trafik akışını düzenli bir şekilde yönetiyor ve olası aksaklıklara anında müdahale edebilme kapasitesine sahip.
Sürücülere Önemli Tavsiyeler
Bayram tatili süresince yola çıkacak sürücülerin, trafik kurallarına titizlikle uymaları, uzun yolculuklar öncesi ve sırasında yeterli mola vermeleri ve araçlarını yola çıkmadan önce kontrol ettirmeleri öneriliyor. Böylece, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için önemli bir adım atılmış oluyor.
08 Nis 2024 - 09:17 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.