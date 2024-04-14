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Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Ümraniyespor maçı değerlendirmesi

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek play-off potasına girdi. Boluspor Teknik direktörü Yalçın Koşukavak maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Aykan
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahne alan Boluspor, evinde Ümraniyespor'u tek golle geçerek play-off yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Karşılaşma, Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın stratejik hamleleri ve takımın özverili mücadelesiyle öne çıktı.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Ümraniyespor maçı değerlendirmesi

Yalçın Koşukavak'ın değerlendirmeleri

Karşılaşma öncesinde üzerlerinde bir baskı olduğunu belirten Yalçın Koşukavak, kazanmanın verdiği rahatlamayı ve mutluluğu ifade etti. Koşukavak, "Maç öncesi kaybetmemiz baskı oluşturdu ama oyuncularım sahada gereken cevabı verdi." dedi. Ümraniyespor'un düşme potasına yakın olmasının maçın zorluk derecesini artırdığını belirten Koşukavak, ligde son haftalara girilirken maçların daha çetin geçtiğine dikkat çekti.

Taktiksel mücadele ve oyunun gidişatı

Boluspor'un teknik direktörü, Ümraniyespor'un defans taktiğine uygun bir cevap vermek zorunda kaldıklarını, maç başlar başlamaz formasyon değişikliğine gidildiğini açıkladı. İlk yarıda oluşturulan net pozisyonlar ve rakip kalecinin başarılı performansı maçın kırılma noktaları arasında yer aldı. Koşukavak, "İlk yarıdaki pozisyonlardan yararlanamadık ancak oyun disiplinimizi koruyarak sonunda galibiyete ulaştık." şeklinde konuştu.

Play-off potasında yer alma başarısı

Boluspor, bu galibiyetle birlikte ligin bitmesine dört hafta kala play-off potasına girmeyi başardı. Koşukavak, Gençlerbirliği'nin kaybetmesiyle elde edilen bu konumun kendileri için bir avantaj olduğunu ve kalan haftalarda bu pozisyonu korumanın daha az zor olacağını belirtti. Teknik direktör, "Kazanmanın verdiği moralle kalan maçlara daha güçlü hazırlanacağız." dedi.

# boluspor

14 Nis 2024 - 09:40 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan
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