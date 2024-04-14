Bolu TEM Otoyolu'nda trafik rahatlığı: Bayram dönüşü akıcı geçiyor

Gece Saatlerinde Yoğunluk Yaşandı, Sabah Saatleri İtibarıyla Durum Normale Döndü

Bayram tatili süresince ailelerini ve tatil yerlerini ziyaret eden binlerce tatilci, dönüş yolculuğuna Cuma sabahı başladı. D-100 karayolu ve TEM Otoyolu gibi kritik noktalarda dün gece yoğun trafik yaşansa da, bugün trafik normal akışına kavuştu. Bolu geçişinde, özellikle kamyon ve tırların trafiğe kapalı olması, gıda ve tedarik malzemelerini taşıyan araçlara öncelik tanınması, trafiğin rahatlamasına yardımcı oldu.

Akıcı Trafik ve Güvenli Yolculuk İçin Alınan Önlemler

Bolu TEM Otoyolu'nda alınan trafik yönetimi önlemleri sayesinde, tatilcilerin dönüş yolculuğu daha güvenli ve konforlu bir hale geldi. Trafik ekiplerinin etkin yönlendirmesi ve sadece öncelikli araçlara geçiş izni verilmesi, genel trafik akışını önemli ölçüde iyileştirdi.

Tatil Sonrası Dönüşlerde Sıkıntı Yaşanmadı

Tatilin son gününde, TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde dönüş yapan tatilciler, herhangi bir aksaklık yaşamadan yollarına devam ediyorlar. Trafik yönetimi ve güvenlik önlemlerinin artırılması, vatandaşların memnuniyetini artırıyor ve yollardaki güvenliği maksimize ediyor.