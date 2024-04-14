-

Yok böyle saçmalık! İyilik yaptılar 50 bin lira ceza yediler

Düzce, Ramazan Bayramı tatili süresince artan trafik yoğunluğu nedeniyle emniyet güçlerinin dikkatle izlediği bölgelerden biri oldu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, özellikle Çamköy bağlantı yolunda hız sınırlarına uyulup uyulmadığını denetlemek için radar kontrollerini sıklaştırdı. Radar uyarısı yapan 66 sürücü selektör cezası yedi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yok böyle saçmalık! İyilik yaptılar 50 bin lira ceza yediler
Yok böyle saçmalık! İyilik yaptılar 50 bin lira ceza yediler
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Radar Denetimlerinde Dikkat Çeken Detaylar

Trafik ekipleri, denetim yaptıkları sırada birçok sürücünün radar uygulamasını fark ederek, karşı yöndeki araçları selektör kullanarak uyarmaya çalıştığını belirledi. Bu tür uyarılar, trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek ciddi bir ihlal olarak değerlendiriliyor. Bunun üzerine, polis ekipleri karşı şeritte de denetim başlatarak, bu ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Yok böyle saçmalık! İyilik yaptılar 50 bin lira ceza yediler

Cezai İşlem Uygulanan Sürücüler ve Kesilen Ceza Miktarları

Denetimler sonucunda, selektör kullanarak diğer sürücüleri uyardığı belirlenen toplam 66 sürücüye, kişi başı 690 TL olmak üzere toplamda 45 bin 540 TL ceza kesildi. Bu cezalar, trafik kurallarının ciddiyetini ve uymamanın sonuçlarını gözler önüne seriyor.Yok böyle saçmalık! İyilik yaptılar 50 bin lira ceza yediler

Trafik Güvenliği ve Kurallara Uyulmasının Önemi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür ihlallerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Trafik güvenliğini tehdit eden davranışlardan kaçınmanın, hem kişisel güvenlik hem de genel trafik düzeni için elzem olduğu belirtildi.Yok böyle saçmalık! İyilik yaptılar 50 bin lira ceza yediler

Sürücülere Tavsiyeler ve Uyarılar

Trafik Şube Müdürlüğü, sürücüleri hız sınırlarına uymaya, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeye çağırıyor. Ayrıca, radar denetimlerinde karşılaşılan bu tür uyarı eylemlerinin, hem cezai yaptırımlara yol açabileceği hem de trafik güvenliğini tehlikeye atabileceği konusunda sürücüler uyarılıyor.

# polis, trafik, düzce

14 Nis 2024 - 13:31 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Resmi İlandır mask
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Seben Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kod nolu orman yollarında sanat yapısı inşaatı işi Orman İşletme Müdürlüğü-Seben Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Seben Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kod nolu orman yollarında sanat yapısı inşaatı işi Orman İşletme Müdürlüğü-Seben Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Bina inşaatı yaptırılacaktır Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Bina inşaatı yaptırılacaktır Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Resmi İlandır mask
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Yok böyle saçmalık! İyilik yaptılar 50 bin lira ceza yediler mask
Yok böyle saçmalık! İyilik yaptılar 50 bin lira ceza yediler
Bolu TEM Otoyolu'nda trafik rahatlığı: Bayram dönüşü akıcı geçiyor mask
Bolu TEM Otoyolu'nda trafik rahatlığı: Bayram dönüşü akıcı geçiyor
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Ümraniyespor maçı değerlendirmesi mask
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Ümraniyespor maçı değerlendirmesi
Trafik denetlemesinde adamın söyledikleri şok etti! Polis gözyaşına engel olamadı mask
Trafik denetlemesinde adamın söyledikleri şok etti! Polis gözyaşına engel olamadı
Bayram yoğunluğunda Bolu Dağı'nda akıcı trafik! TEM otoyolu rahat geçiş sunuyor mask
Bayram yoğunluğunda Bolu Dağı'nda akıcı trafik! TEM otoyolu rahat geçiş sunuyor
Elektrikli otomobiller bayram yolunda uzun kuyruklar oluşturdu! mask
Elektrikli otomobiller bayram yolunda uzun kuyruklar oluşturdu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL