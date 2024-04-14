Yok böyle saçmalık! İyilik yaptılar 50 bin lira ceza yediler
Düzce, Ramazan Bayramı tatili süresince artan trafik yoğunluğu nedeniyle emniyet güçlerinin dikkatle izlediği bölgelerden biri oldu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, özellikle Çamköy bağlantı yolunda hız sınırlarına uyulup uyulmadığını denetlemek için radar kontrollerini sıklaştırdı. Radar uyarısı yapan 66 sürücü selektör cezası yedi.
Radar Denetimlerinde Dikkat Çeken Detaylar
Trafik ekipleri, denetim yaptıkları sırada birçok sürücünün radar uygulamasını fark ederek, karşı yöndeki araçları selektör kullanarak uyarmaya çalıştığını belirledi. Bu tür uyarılar, trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek ciddi bir ihlal olarak değerlendiriliyor. Bunun üzerine, polis ekipleri karşı şeritte de denetim başlatarak, bu ihlali yapan sürücüleri tespit etti.
Cezai İşlem Uygulanan Sürücüler ve Kesilen Ceza Miktarları
Denetimler sonucunda, selektör kullanarak diğer sürücüleri uyardığı belirlenen toplam 66 sürücüye, kişi başı 690 TL olmak üzere toplamda 45 bin 540 TL ceza kesildi. Bu cezalar, trafik kurallarının ciddiyetini ve uymamanın sonuçlarını gözler önüne seriyor.
Trafik Güvenliği ve Kurallara Uyulmasının Önemi
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür ihlallerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Trafik güvenliğini tehdit eden davranışlardan kaçınmanın, hem kişisel güvenlik hem de genel trafik düzeni için elzem olduğu belirtildi.
Sürücülere Tavsiyeler ve Uyarılar
Trafik Şube Müdürlüğü, sürücüleri hız sınırlarına uymaya, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeye çağırıyor. Ayrıca, radar denetimlerinde karşılaşılan bu tür uyarı eylemlerinin, hem cezai yaptırımlara yol açabileceği hem de trafik güvenliğini tehlikeye atabileceği konusunda sürücüler uyarılıyor.
14 Nis 2024 - 13:31 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.