Dehşet verici kaza! Otomobil ve kamyonet çarpıştı
Düzce'nin işlek yollarından D-100 karayolunda meydana gelen feci trafik kazasında, bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Altınpınar mevkiinde gerçekleşen kaza, bölge sakinleri ve yoldan geçenler tarafından büyük endişeyle izlendi.
Kaza Anı: Araçlar Paramparça
Edinilen bilgilere göre, Şandan S. yönetimindeki 34 HZ 5555 plakalı Ford marka otomobil, Vasip Ö. idaresindeki 81 ADL 159 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ford marka otomobil yol kenarına savrulurken, kamyonet devrildi. Her iki araç da kullanılamaz hale geldi.
Kahramanlar İş Başında: İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Seferber Oldu
Kaza sonrası bölgeye derhal sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları güçlükle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan biri, kanlar içindeyken bile yakınlarını telefonla arayarak durum hakkında bilgi verdi.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazada yaralanan toplam altı kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı, ancak hepsinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Trafik Normale Döndü
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Bölgedeki trafik akışı, kaza çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden düzenlendi.
Soruşturma Başlatıldı
Kaza ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için detaylı bir soruşturma yürütüyor. Kaza hakkında daha fazla bilgi edinildikçe, kamuoyu ile paylaşılacak.
14 Nis 2024 - 13:41 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.