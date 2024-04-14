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Dehşet verici kaza! Otomobil ve kamyonet çarpıştı

Düzce'nin işlek yollarından D-100 karayolunda meydana gelen feci trafik kazasında, bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Altınpınar mevkiinde gerçekleşen kaza, bölge sakinleri ve yoldan geçenler tarafından büyük endişeyle izlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Dehşet verici kaza! Otomobil ve kamyonet çarpıştı
Dehşet verici kaza! Otomobil ve kamyonet çarpıştı
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Kaza Anı: Araçlar Paramparça

Edinilen bilgilere göre, Şandan S. yönetimindeki 34 HZ 5555 plakalı Ford marka otomobil, Vasip Ö. idaresindeki 81 ADL 159 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ford marka otomobil yol kenarına savrulurken, kamyonet devrildi. Her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Dehşet verici kaza! Otomobil ve kamyonet çarpıştı

Kahramanlar İş Başında: İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Kaza sonrası bölgeye derhal sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları güçlükle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan biri, kanlar içindeyken bile yakınlarını telefonla arayarak durum hakkında bilgi verdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan toplam altı kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı, ancak hepsinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.Dehşet verici kaza! Otomobil ve kamyonet çarpıştı

Trafik Normale Döndü

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Bölgedeki trafik akışı, kaza çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden düzenlendi.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için detaylı bir soruşturma yürütüyor. Kaza hakkında daha fazla bilgi edinildikçe, kamuoyu ile paylaşılacak.Dehşet verici kaza! Otomobil ve kamyonet çarpıştı

# polis, kaza, trafik, araç, tedavi, jandarma, otomobil

14 Nis 2024 - 13:41 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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