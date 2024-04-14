9. canlıydı 1’i gitti geriye kaldı 8 canı!
Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nda 7. kattan düşen "Menekşe" isimli kedi, veteriner Gökmen Koç'un başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu. İlginç kurtuluş hikayesi ve yoğun bakım süreci.
Hızlı Müdahale ve Ameliyat Süreci
Sahibi tarafından hemen bir veteriner kliniğine götürülen Menekşe, deneyimli Veteriner Hekim Gökmen Koç tarafından muayene edildi. Yapılan detaylı kontroller sonucunda Menekşe'nin sağ kaval kemiğinde spiral kırık tespit edildi. Kırığın ciddiyeti, veteriner ekibi hızlı bir şekilde ameliyat kararı almasına neden oldu. Başarılı bir operasyonla Menekşe'nin kırılan kemiği onarıldı ve yoğun bakıma alındı.
Yoğun Bakım ve İyileşme Süreci
Menekşe'nin ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Veteriner Hekim Koç, kedinin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iç kanamanın kontrol altına alındığını belirtti. Kan tahlilleri de iyi sonuçlar veren Menekşe, üç haftalık bir iyileşme sürecinden sonra eski sağlığına kavuşarak hayatına kaldığı yerden devam etmeyi bekliyor.
Hayvan Sağlığı ve Veteriner Müdahalesinin Önemi
Bu olay, evcil hayvanların yüksek yerlerden düşme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini ve acil veteriner müdahalesinin hayati önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Zonguldak'ta yaşanan bu kurtuluş hikayesi, hayvan sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırmıştır.
14 Nis 2024 - 13:49 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.