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9. canlıydı 1’i gitti geriye kaldı 8 canı!

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nda 7. kattan düşen "Menekşe" isimli kedi, veteriner Gökmen Koç'un başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu. İlginç kurtuluş hikayesi ve yoğun bakım süreci.

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9. canlıydı 1’i gitti geriye kaldı 8 canı!
9. canlıydı 1’i gitti geriye kaldı 8 canı!
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Hızlı Müdahale ve Ameliyat Süreci

Sahibi tarafından hemen bir veteriner kliniğine götürülen Menekşe, deneyimli Veteriner Hekim Gökmen Koç tarafından muayene edildi. Yapılan detaylı kontroller sonucunda Menekşe'nin sağ kaval kemiğinde spiral kırık tespit edildi. Kırığın ciddiyeti, veteriner ekibi hızlı bir şekilde ameliyat kararı almasına neden oldu. Başarılı bir operasyonla Menekşe'nin kırılan kemiği onarıldı ve yoğun bakıma alındı.

9. canlıydı 1’i gitti geriye kaldı 8 canı!

Yoğun Bakım ve İyileşme Süreci

Menekşe'nin ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Veteriner Hekim Koç, kedinin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iç kanamanın kontrol altına alındığını belirtti. Kan tahlilleri de iyi sonuçlar veren Menekşe, üç haftalık bir iyileşme sürecinden sonra eski sağlığına kavuşarak hayatına kaldığı yerden devam etmeyi bekliyor.9. canlıydı 1’i gitti geriye kaldı 8 canı!

Hayvan Sağlığı ve Veteriner Müdahalesinin Önemi

Bu olay, evcil hayvanların yüksek yerlerden düşme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini ve acil veteriner müdahalesinin hayati önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Zonguldak'ta yaşanan bu kurtuluş hikayesi, hayvan sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırmıştır.9. canlıydı 1’i gitti geriye kaldı 8 canı!

14 Nis 2024 - 13:49 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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