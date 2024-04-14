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Denizin içinde yunus bakın ne yaptı? Görenler inanamadı!

Sinop'un Gerze ilçesi, doğa ve deniz turizmi açısından zengin bir bölge. Ancak bu kez Gerze Limanı'nın dışında yaşanan olağanüstü bir doğa olayı, görenleri hayran bıraktı. Balıkçı teknesine eşlik eden altı yunusun dansı, adeta bir görsel şölen yarattı.

İhlas Haber Ajansı
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Tekneyle Yarışan Yunuslar

Gerze Limanı açıklarında denize açılan bir vatandaşın teknesi, beklenmedik misafirler tarafından ziyaret edildi. Altı yunus, tekneyle yarışır gibi yanında yüzerek, doğanın bu etkileyici dansını sergiledi. Yunuslar, adeta bir müzikal ritimde tekneye eşlik ederken, bu anlar tekne sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Denizin içinde yunus bakın ne yaptı? Görenler inanamadı!

Doğal Dans Gösterisi Kameralara Yansıdı

Yunusların bu büyüleyici performansı, Sinop'un turistik değerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu doğa harikası, denizin ortasında, balıkçı teknesi ile yan yana duran yunusların uzun süre tekneyi takip ettiği ve ardından gözden kaybolduğu bir olay olarak tarihe geçti.

Sinop, özellikle yunus gözlemleri için bir cazibe merkezi haline gelmeye devam ediyor. Denizin bu akıllı canlıları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve onlara unutulmaz anlar yaşatıyor. Gerze Limanı ve çevresi, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için kaçırılmaması gereken eşsiz manzaralar sunuyor.
# ziyaret, doğa

14 Nis 2024 - 14:03 Sinop/ Gerze- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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