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Tarihin izinde bir yer: Göynük'te Fatih Sultan Mehmed'in mirası tatilcileri cezbediyor!

Göynük, Bolu'nun sakin şehir unvanlı ilçesi olarak tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Ramazan Bayramı'nın son gününde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan ilçede, Akşemseddin Hazretleri Türbesi de büyük ilgi gördü. Tatilciler, yöresel lezzetleri tatmanın yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme fırsatı buldu. Göynük, huzur dolu atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

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Tarihin izinde bir yer: Göynük'te Fatih Sultan Mehmed'in mirası tatilcileri cezbediyor!
Tarihin izinde bir yer: Göynük'te Fatih Sultan Mehmed'in mirası tatilcileri cezbediyor!
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Yoğun İlgi ve Lezzet Şöleni

Göynük'e gelen tatilciler, yöresel lezzetleri tatmanın keyfini çıkarırken, ilçe sokaklarında keyifli bir gezintiye çıktılar. Özellikle Akşemseddin Hz. Türbesi'ni ziyaret eden misafirler, dua etmek için bol bol vakit ayırdılar.

Tarihin izinde bir yer: Göynük'te Fatih Sultan Mehmed'in mirası tatilcileri cezbediyor!

Tarihin İzinde: Akşemseddin Hz. Türbesi

Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi, Bolu'nun Göynük ilçesine 1464 yılında yaptırıldı. Kefeli taşından yapılan ve kasnaksız bir kubbe ile örtülü altıgen planlı bir yapı olan türbe, her hafta yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.Tarihin izinde bir yer: Göynük'te Fatih Sultan Mehmed'in mirası tatilcileri cezbediyor!

Göynük'te Bayram Coşkusu

Göynük'ün sakin atmosferi, bayram tatilinde de tatilcileri cezbetmeye devam ediyor. Doğanın içinde huzur bulmak isteyenler için ideal bir destinasyon olan Göynük, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.Tarihin izinde bir yer: Göynük'te Fatih Sultan Mehmed'in mirası tatilcileri cezbediyor!
# ziyaret

14 Nis 2024 - 14:29 Bolu/ Göynük- Gündem

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