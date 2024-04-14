Tarihin izinde bir yer: Göynük'te Fatih Sultan Mehmed'in mirası tatilcileri cezbediyor!
Göynük, Bolu'nun sakin şehir unvanlı ilçesi olarak tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Ramazan Bayramı'nın son gününde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan ilçede, Akşemseddin Hazretleri Türbesi de büyük ilgi gördü. Tatilciler, yöresel lezzetleri tatmanın yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme fırsatı buldu. Göynük, huzur dolu atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Yoğun İlgi ve Lezzet Şöleni
Göynük'e gelen tatilciler, yöresel lezzetleri tatmanın keyfini çıkarırken, ilçe sokaklarında keyifli bir gezintiye çıktılar. Özellikle Akşemseddin Hz. Türbesi'ni ziyaret eden misafirler, dua etmek için bol bol vakit ayırdılar.
Tarihin İzinde: Akşemseddin Hz. Türbesi
Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi, Bolu'nun Göynük ilçesine 1464 yılında yaptırıldı. Kefeli taşından yapılan ve kasnaksız bir kubbe ile örtülü altıgen planlı bir yapı olan türbe, her hafta yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Göynük'te Bayram Coşkusu
Göynük'ün sakin atmosferi, bayram tatilinde de tatilcileri cezbetmeye devam ediyor. Doğanın içinde huzur bulmak isteyenler için ideal bir destinasyon olan Göynük, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
14 Nis 2024 - 14:29 Bolu/ Göynük- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.