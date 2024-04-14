Ümraniyespor teknik direktörü Hüsamettin Balcı: "Mağlubiyeti hak etmediğimizi söyleyebilirim"

Trendyol 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Boluspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından, Ümraniyespor'un teknik direktörü Hüsamettin Balcı, maçın hakem kararlarına dair eleştirilerde bulundu.

Hüsamettin Balcı: "Mağlubiyeti hak etmedik"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Hüsamettin Balcı, takımın performansından övgüyle bahsederken, maç sonucundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Balcı, "Oyuncularım baştan sona kadar ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyor ve mücadelelerini eksiksiz ortaya koydular. Mağlubiyeti kesinlikle hak etmediğimizi söyleyebilirim," şeklinde konuştu.

Hakem kararlarına tepki

Balcı, özellikle hakemin kararlarını eleştirerek, maçın yönetiminde çifte standart uygulandığını öne sürdü. "Penaltı verilmesi gereken bir pozisyonda, oyuncunun yere düşmesi veya sakatlanması mı gerekiyor? Aynı pozisyonu bir dakika sonra rakip lehine faul olarak değerlendirebiliyorsun. Bu çifte standardı gösteriyor," ifadelerini kullandı. Teknik direktör, hakemlerle ilgili genelde fazla konuşmadığını ancak adaletli bir maç yönetiminin önemine vurgu yaptı.

Maçın özeti ve Ümraniyespor'un üstünlüğü

İlk yarıda yaşananlar ve genel oyun üstünlüğü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Balcı, "İlk yarı belki gitti ama fiziksel ve taktiksel olarak sahada üstün olan taraf bizdik. Matematiksel olarak da üstünlüğümüz açıkça görülüyor," dedi. Ümraniyespor teknik direktörü, takımın gösterdiği çaba ve kararlılıkla önümüzdeki maçlara odaklanacaklarını belirtti.

Önümüzdeki haftalar ve Ümraniyespor'un hedefleri

Ligde kalan haftalar için Ümraniyespor'un stratejisi ve hedefleri üzerine de konuşan Hüsamettin Balcı, takımın moralinin yerinde olduğunu ve gelecek maçlarda puan ya da puanlarla ayrılmak için her türlü mücadeleyi sergileyeceklerini sözlerine ekledi.