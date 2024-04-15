Bolu’da silah kaçakçılarına göz açtırılmadı! Büyük vurgun
Türkiye'nin 74 ilinde, iç güvenlik güçlerinin dört gün boyunca sürdürdüğü "Mercek-17" isimli geniş çaplı operasyon, ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
Operasyonun Detayları ve Sonuçları
Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar sonucunda toplamda 707 adet silah ele geçirildi. Bu silahlar arasında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek ve 128 ruhsatsız av tüfeği yer aldı. Operasyonlar kapsamında 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Büyük Şehirlerde Silah Operasyonları
İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde düzenlenen operasyonlar sonucunda önemli miktarda silah ele geçirildi. Örneğin, İstanbul'da 97 tabanca ve 4 av tüfeği; Adana'da 38 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Gaziantep, Ankara ve İzmir'de de benzer şekilde silahlar ve şüpheliler ele alındı.
Yurt Genelinde Koordinasyon ve Destek
Operasyon, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından koordine edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileterek, milletin desteği ve dualarının kendileriyle olduğunu vurguladı.
15 Nis 2024 - 15:20 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.