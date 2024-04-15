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Bolu’da silah kaçakçılarına göz açtırılmadı! Büyük vurgun

Türkiye'nin 74 ilinde, iç güvenlik güçlerinin dört gün boyunca sürdürdüğü "Mercek-17" isimli geniş çaplı operasyon, ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

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Bolu’da silah kaçakçılarına göz açtırılmadı! Büyük vurgun
Bolu’da silah kaçakçılarına göz açtırılmadı! Büyük vurgun
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Operasyonun Detayları ve Sonuçları

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar sonucunda toplamda 707 adet silah ele geçirildi. Bu silahlar arasında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek ve 128 ruhsatsız av tüfeği yer aldı. Operasyonlar kapsamında 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bolu’da silah kaçakçılarına göz açtırılmadı! Büyük vurgun

Büyük Şehirlerde Silah Operasyonları

İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde düzenlenen operasyonlar sonucunda önemli miktarda silah ele geçirildi. Örneğin, İstanbul'da 97 tabanca ve 4 av tüfeği; Adana'da 38 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Gaziantep, Ankara ve İzmir'de de benzer şekilde silahlar ve şüpheliler ele alındı.Bolu’da silah kaçakçılarına göz açtırılmadı! Büyük vurgun

Yurt Genelinde Koordinasyon ve Destek

Operasyon, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından koordine edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileterek, milletin desteği ve dualarının kendileriyle olduğunu vurguladı.
# adana, istanbul, ankara, destek, jandarma

15 Nis 2024 - 15:20 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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