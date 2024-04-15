Bolu’da silah kaçakçılarına göz açtırılmadı! Büyük vurgun

Operasyonun Detayları ve Sonuçları

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar sonucunda toplamda 707 adet silah ele geçirildi. Bu silahlar arasında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek ve 128 ruhsatsız av tüfeği yer aldı. Operasyonlar kapsamında 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Büyük Şehirlerde Silah Operasyonları

İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde düzenlenen operasyonlar sonucunda önemli miktarda silah ele geçirildi. Örneğin, İstanbul'da 97 tabanca ve 4 av tüfeği; Adana'da 38 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Gaziantep, Ankara ve İzmir'de de benzer şekilde silahlar ve şüpheliler ele alındı.

Yurt Genelinde Koordinasyon ve Destek

Operasyon, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından koordine edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileterek, milletin desteği ve dualarının kendileriyle olduğunu vurguladı.