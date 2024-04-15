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Melen Çayı'nda rafting sezonu coşkusu! 5 Bin macera tutkunu akın etti

Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı! 5 bin macera tutkunu, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde unutulmaz anlar yaşadı. Adrenalin dolu etkinlikler sizi bekliyor!

İhlas Haber Ajansı
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Melen Çayı'nda rafting sezonu coşkusu! 5 Bin macera tutkunu akın etti
Melen Çayı'nda rafting sezonu coşkusu! 5 Bin macera tutkunu akın etti
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Rafting Tutkunları için Melen Çayı'nın Çağrısı

Düzce'nin Cumayeri ilçesi, Melen Çayı'nda rafting sezonunun başlamasıyla birlikte adrenalin dolu anlara sahne oldu. Ramazan Bayramı sonrası açılan sezon, yerli ve yabancı 5 bin macera tutkununu ağırladı. Dokuzdeğirmen mevkiinde bulunan rafting merkezi, ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü.

Melen Çayı'nda rafting sezonu coşkusu! 5 Bin macera tutkunu akın etti

Adrenalin ve Macera Dolu Anlar

Melen Çayı'nda debisi yüksek sulara meydan okuyan raftingciler, akıntılara karşı kürek çekti. Zaman zaman artan akıntı hızları, macera severlere unutulmaz anlar yaşattı. Rafting merkezi işletmecisi Davut Pirdal, sezonun yoğun geçeceğini ve önümüzdeki aylarda 13-14 büyük organizasyonun daha planlandığını belirtti.Melen Çayı'nda rafting sezonu coşkusu! 5 Bin macera tutkunu akın etti

Çeşitli Etkinliklerle Dolu Sezon

Melen Çayı'nda rafting dışında, ziplining ve kamp gibi çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden gelen ziyaretçiler, bu etkinliklerle dolu dolu bir macera yaşama fırsatı buluyorlar. İstanbul'dan gelen Nebahat Davutoğlu gibi ilk kez rafting yapacak olanlar için de Melen Çayı, eğlenceli ve ıslak bir deneyim vaat ediyor.Melen Çayı'nda rafting sezonu coşkusu! 5 Bin macera tutkunu akın etti

Uzun Sürecek Bir Sezon

İşletmeci Davut Pirdal'a göre, Melen Çayı'nda rafting sezonu, yoğun ilgiyle 7-8 ay daha devam edecek. Bu süre zarfında macera tutkunları, Melen Çayı'nın sunduğu adrenalin dolu deneyimlerin tadını çıkaracaklar.

# düzce, istanbul, ankara, ramazan

15 Nis 2024 - 16:52 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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