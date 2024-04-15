Balıkçılar yeni sezon için hazırlıklara başladı! Umutlar oldukça fazla

Av Yasağı Başladı

Denizlerdeki av yasağının başlamasıyla birlikte, bölgedeki balıkçılar, avlanma faaliyetlerine ara verdi. Endüstriyel avcılık yapan gırgır ve trol tekneleri için yasağın başlaması, balıkçıları teknelerini karaya çıkarmaya ve ağlarını onarmaya yönlendirdi. Bu yasak, yaklaşık 4,5 ay sürecek ve balıkçılar, bu sürede Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alacakları özel izinlerleuluslararası sularda avcılık yapabilecek.

Küçük Ölçekli Balıkçılar Avlanmaya Devam Edecek

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar, bu yasağın dışında tutularak avlanmaya devam edecekler. Yeni balıkçılık av sezonu, Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2024'te, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2024'te başlayacak. Küçük ölçekli balıkçıların bu süre zarfında avlanma faaliyetlerini sürdürmeleri, lokal ekonomi için büyük önem taşımaktadır.

Balıkçılar Gelecek Sezondan Umutlu

Kozlu ilçesindeki balıkçılar, teknelerini karaya çıkartarak bakım ve onarım işlemlerine hız verdi. Geçtiğimiz sezonda yeterli palamut balığı avlayamamış olan Şafak Göktepeli gibi balıkçılar, yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor. Göktepeli, "Yeni sezonda denize indireceğiz. Bu sezon çok kötü geçti. Palamut balığı olmayınca sezon kötü geçiyor," dedi ve ekledi: "Palamut ve çinakop balığı olmaması sezonu olumsuz etkiledi."

Balıkçılık Sektörüne Ekonomik Darbe ve Umutlar

Kozlu Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Şahin Sarıtaş, bu sezonun balıkçılar için ekonomik olarak zorlayıcı geçtiğini belirtti. Sarıtaş, "Teknelerin çoğu da paydos etti. Kimisi ağları tamir ediyor kimisi teknelerini. Önümüzdeki sezon palamut olmasını istiyoruz. Şu an istavrit var. İnşallah balık olur, balıkçılar evlerine ekmek götürür," şeklinde konuştu.