Temizlik işçisi öyle bir jest yaptı ki görenler hayran oldu!
Zonguldak Belediyesi'nde görev yapan 58 yaşındaki temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz, maaşıyla 5 üniversite öğrencisine burs sağlayarak eğitime katkı sunuyor. Yılmaz, yıllardır sürdürdüğü bu gelenekle birçok öğrencinin hayatında önemli bir fark yaratıyor.
İlham Veren Bir Hikaye: Temizlik İşçisinden Öğrencilere Büyük Destek
Abdurrahman Yılmaz, temizlik işçisi olarak çalıştığı Zonguldak Belediyesi'nde elde ettiği geliri, eğitime erişimi kısıtlı öğrencilere burs olarak aktarıyor. Bu yıl beşinci öğrencisine burs vermeye başlayan Yılmaz, öğrencilerin eğitim hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.
Kendi İmkanlarıyla Büyük Katkılar
Yılmaz, maaşından her ay belirli bir miktarı, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine aktarıyor. Bu yıl burs verdiği öğrencilerden biri, Eskişehir Üniversitesi Yabancı Dil Bölümü'nde okuyan birinci sınıf öğrencisi. Yılmaz, öğrencinin burs talebini memnuniyetle karşıladı ve eğitimine destek olmaya başladı.
Toplumun Her Kesiminden Takdir Toplayan Davranış
Yılmaz'ın bu özverili tutumu, toplumun geniş kesimlerinden büyük takdir topluyor. 15 yıldır bu işi yapan Yılmaz, "Çalıştığım sürece ve bütçem elverdiği sürece öğrencilere burs vermeye devam edeceğim" diyerek niyetini ve kararlılığını ifade ediyor. Yılmaz, iki öğrencisinin mezun olmasıyla boşalacak olan kontenjanları iki yeni öğrenciyle doldurmayı planlıyor.
15 Nis 2024 - 17:12 Zonguldak- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.