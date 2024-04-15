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Temizlik işçisi öyle bir jest yaptı ki görenler hayran oldu!

Zonguldak Belediyesi'nde görev yapan 58 yaşındaki temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz, maaşıyla 5 üniversite öğrencisine burs sağlayarak eğitime katkı sunuyor. Yılmaz, yıllardır sürdürdüğü bu gelenekle birçok öğrencinin hayatında önemli bir fark yaratıyor.

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Temizlik işçisi öyle bir jest yaptı ki görenler hayran oldu!
Temizlik işçisi öyle bir jest yaptı ki görenler hayran oldu!
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İlham Veren Bir Hikaye: Temizlik İşçisinden Öğrencilere Büyük Destek

Abdurrahman Yılmaz, temizlik işçisi olarak çalıştığı Zonguldak Belediyesi'nde elde ettiği geliri, eğitime erişimi kısıtlı öğrencilere burs olarak aktarıyor. Bu yıl beşinci öğrencisine burs vermeye başlayan Yılmaz, öğrencilerin eğitim hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Temizlik işçisi öyle bir jest yaptı ki görenler hayran oldu!

Kendi İmkanlarıyla Büyük Katkılar

Yılmaz, maaşından her ay belirli bir miktarı, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine aktarıyor. Bu yıl burs verdiği öğrencilerden biri, Eskişehir Üniversitesi Yabancı Dil Bölümü'nde okuyan birinci sınıf öğrencisi. Yılmaz, öğrencinin burs talebini memnuniyetle karşıladı ve eğitimine destek olmaya başladı.Temizlik işçisi öyle bir jest yaptı ki görenler hayran oldu!

Toplumun Her Kesiminden Takdir Toplayan Davranış

Yılmaz'ın bu özverili tutumu, toplumun geniş kesimlerinden büyük takdir topluyor. 15 yıldır bu işi yapan Yılmaz, "Çalıştığım sürece ve bütçem elverdiği sürece öğrencilere burs vermeye devam edeceğim" diyerek niyetini ve kararlılığını ifade ediyor. Yılmaz, iki öğrencisinin mezun olmasıyla boşalacak olan kontenjanları iki yeni öğrenciyle doldurmayı planlıyor.Temizlik işçisi öyle bir jest yaptı ki görenler hayran oldu!

# eğitim, destek

15 Nis 2024 - 17:12 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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