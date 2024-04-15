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Dronla görüntülenen hayvanlar şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız

Karabük'ün Kahyalar köyünde, bir doğasever tarafından gerçekleştirilen muhteşem bir keşif! Dronun yükselen kamerası, ormanın derinliklerinde anne bozayı ve iki sevimli yavrusunu yakaladı. Ama bu kadarla da kalmadı; çakalın göl kenarında gizemli gezintisi de objektiflere takıldı. İşte detaylar...

İhlas Haber Ajansı
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Dronla görüntülenen hayvanlar şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız
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Doğal Yaşamın Gizemli Yüzü

Karabük'ün doğal güzellikleri, bu kez bir doğaseverin meraklı bakışıyla daha da çarpıcı hale geldi. Dron kamerası, ormanın sessiz gizemine inerken, doğanın gerçek kahramanlarını gözler önüne serdi.

Dronla görüntülenen hayvanlar şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız

Anne Bozayı ve Yavrularının Hikayesi

Kahyalar köyünün saklı köşelerinde, bir anne bozayı ve iki yavrusu, doğanın kucaklayıcı kollarında huzurla yaşamlarını sürdürüyor. Dronun lensinden yakalanan bu kareler, izleyicilere doğanın kalbindeki sıcak anıları sunuyor.

Çakalın Sırrı: Göl Kenarında Gizemli Gezinti

Ormanın derinliklerinde, çakalın sessiz adımlarıyla dolaşması, doğanın gizemli tarafını gözler önüne seriyor. Göl kenarındaki bu gezinti, doğaseverlerin merakını daha da artırıyor.

Dronla görüntülenen hayvanlar şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız

Doğanın Ritmi: Kuşların Dansı

Dron kamerası, sadece karada değil, gökyüzünde de doğanın büyüleyici ritmini yakalıyor. Kuşların kanat çırpışları, doğanın muhteşem dansını izleyicilere aktarıyor.
# karabük

15 Nis 2024 - 17:20 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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