Dronla görüntülenen hayvanlar şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız
Karabük'ün Kahyalar köyünde, bir doğasever tarafından gerçekleştirilen muhteşem bir keşif! Dronun yükselen kamerası, ormanın derinliklerinde anne bozayı ve iki sevimli yavrusunu yakaladı. Ama bu kadarla da kalmadı; çakalın göl kenarında gizemli gezintisi de objektiflere takıldı. İşte detaylar...
Doğal Yaşamın Gizemli Yüzü
Karabük'ün doğal güzellikleri, bu kez bir doğaseverin meraklı bakışıyla daha da çarpıcı hale geldi. Dron kamerası, ormanın sessiz gizemine inerken, doğanın gerçek kahramanlarını gözler önüne serdi.
Anne Bozayı ve Yavrularının Hikayesi
Kahyalar köyünün saklı köşelerinde, bir anne bozayı ve iki yavrusu, doğanın kucaklayıcı kollarında huzurla yaşamlarını sürdürüyor. Dronun lensinden yakalanan bu kareler, izleyicilere doğanın kalbindeki sıcak anıları sunuyor.
Çakalın Sırrı: Göl Kenarında Gizemli Gezinti
Ormanın derinliklerinde, çakalın sessiz adımlarıyla dolaşması, doğanın gizemli tarafını gözler önüne seriyor. Göl kenarındaki bu gezinti, doğaseverlerin merakını daha da artırıyor.
Doğanın Ritmi: Kuşların Dansı
Dron kamerası, sadece karada değil, gökyüzünde de doğanın büyüleyici ritmini yakalıyor. Kuşların kanat çırpışları, doğanın muhteşem dansını izleyicilere aktarıyor.
15 Nis 2024 - 17:20 Karabük- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.