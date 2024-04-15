Çatıdan düşen vatandaşın ölümü kameralara yansıdı!

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, 46 yaşındaki elektrikçi İbrahim Kol'un, televizyon kablosu çekmek için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüş anını gözler önüne serdi. Kaza, Camikebir Mahallesi Fışkıran Sokak'ta meydana geldi.

Acı Haber Sağlık Ekibini Harekete Geçirdi

Kazanın ardından bölgeye hızla sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İbrahim Kol'un yardımına koştu. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Kol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın Ardından Başlatılan Soruşturma

Yaşanan kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın detayları titizlikle incelenmeye devam ediyor. Kazanın sebepleri ve sorumlularıyla ilgili detaylı araştırmalar sürüyor.