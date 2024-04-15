Çatıdan düşen vatandaşın ölümü kameralara yansıdı!
Sinop'ta bir vatandaşın çatıdan düşerek hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan acı olay, bölgede derin üzüntü yarattı. İbrahim Kol'un ölümü, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, 46 yaşındaki elektrikçi İbrahim Kol'un, televizyon kablosu çekmek için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüş anını gözler önüne serdi. Kaza, Camikebir Mahallesi Fışkıran Sokak'ta meydana geldi.
Acı Haber Sağlık Ekibini Harekete Geçirdi
Kazanın ardından bölgeye hızla sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İbrahim Kol'un yardımına koştu. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Kol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın Ardından Başlatılan Soruşturma
Yaşanan kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın detayları titizlikle incelenmeye devam ediyor. Kazanın sebepleri ve sorumlularıyla ilgili detaylı araştırmalar sürüyor.
15 Nis 2024 - 17:45 Sinop- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.