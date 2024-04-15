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Çatıdan düşen vatandaşın ölümü kameralara yansıdı!

Sinop'ta bir vatandaşın çatıdan düşerek hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan acı olay, bölgede derin üzüntü yarattı. İbrahim Kol'un ölümü, güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Çatıdan düşen vatandaşın ölümü kameralara yansıdı!
Çatıdan düşen vatandaşın ölümü kameralara yansıdı!
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Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, 46 yaşındaki elektrikçi İbrahim Kol'un, televizyon kablosu çekmek için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüş anını gözler önüne serdi. Kaza, Camikebir Mahallesi Fışkıran Sokak'ta meydana geldi.

Çatıdan düşen vatandaşın ölümü kameralara yansıdı!

Acı Haber Sağlık Ekibini Harekete Geçirdi

Kazanın ardından bölgeye hızla sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İbrahim Kol'un yardımına koştu. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Kol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Çatıdan düşen vatandaşın ölümü kameralara yansıdı!

Olayın Ardından Başlatılan Soruşturma

Yaşanan kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın detayları titizlikle incelenmeye devam ediyor. Kazanın sebepleri ve sorumlularıyla ilgili detaylı araştırmalar sürüyor.Çatıdan düşen vatandaşın ölümü kameralara yansıdı!
# polis, atatürk, kaza

15 Nis 2024 - 17:45 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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