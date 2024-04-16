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Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile yaz lastiği dönemi başladı

Bolu'da 1 Nisan itibariyle sona eren kış lastiği uygulaması sonrasında vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte yazlık lastiklere geçiş yapıyor. Zorunlu kış lastiği dönemi sona erdiği için, Bolu'daki oto lastik tamircilerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Araç sahipleri, güvenli sürüş için yaz lastiklerini takmak üzere sanayi sitelerindeki lastikçilere akın ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile yaz lastiği dönemi başladı
Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile yaz lastiği dönemi başladı
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Sanayi Esnafının Yüzünü Güldüren Yoğunluk

Sanayi sitelerinde faaliyet gösteren oto lastikçiler, kış lastiklerinin yaz lastikleri ile değişimini sağlayarak, araç sahiplerine hizmet veriyor. Bolu’daki işletme sahibi Özgür Çınar, otuz yıl süren aile mesleğini devam ettirdiklerini belirterek, “Yaz mevsimi geldiği için, fren mesafesi uzayan yazlık lastik montajını yapıyoruz. Şu anda yoğun bir dönemdeyiz, günde ortalama 30-40 araç lastiği değiştiriyoruz” dedi. Çınar ve ekibi, üç elemanla bu yoğun dönemi yönetiyorlar.

Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile yaz lastiği dönemi başladı

Yaz Lastikleri İle Daha Güvenli Sürüş

Yaz mevsiminde, yüksek sıcaklıklar nedeniyle kış lastikleri ile sürüş yapmak riskli olabiliyor. Yaz lastikleri, sıcak hava koşullarına uygun olarak tasarlandığı için, fren mesafesini kısaltır ve yüksek sıcaklıklarda daha iyi performans sağlar. Bu nedenle Bolu’daki vatandaşlar, kış lastiklerini yazlık lastiklerle değiştirmekte acele ediyor.Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile yaz lastiği dönemi başladı

Bolu'da Lastikçilerde Yoğun Dönem

Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ve yaz mevsiminin başlamasıyla Bolu'da sanayi sitelerindeki oto lastik tamircileri, yoğun bir döneme girdi. Vatandaşlar, daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi için araçlarını yaz lastiklerine çevirmek için harekete geçti. Bolu'da, araç sahiplerinin bu dönemde lastik değişimine gösterdiği ilgi, sanayi esnafını memnun ediyor ve iş hacmini artırıyor.

Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile yaz lastiği dönemi başladı
Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile yaz lastiği dönemi başladı

# aile, araç, kış lastiği, Kış lastikleri

16 Nis 2024 - 16:11 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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