Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile yaz lastiği dönemi başladı

Sanayi Esnafının Yüzünü Güldüren Yoğunluk

Sanayi sitelerinde faaliyet gösteren oto lastikçiler, kış lastiklerinin yaz lastikleri ile değişimini sağlayarak, araç sahiplerine hizmet veriyor. Bolu’daki işletme sahibi Özgür Çınar, otuz yıl süren aile mesleğini devam ettirdiklerini belirterek, “Yaz mevsimi geldiği için, fren mesafesi uzayan yazlık lastik montajını yapıyoruz. Şu anda yoğun bir dönemdeyiz, günde ortalama 30-40 araç lastiği değiştiriyoruz” dedi. Çınar ve ekibi, üç elemanla bu yoğun dönemi yönetiyorlar.

Yaz Lastikleri İle Daha Güvenli Sürüş

Yaz mevsiminde, yüksek sıcaklıklar nedeniyle kış lastikleri ile sürüş yapmak riskli olabiliyor. Yaz lastikleri, sıcak hava koşullarına uygun olarak tasarlandığı için, fren mesafesini kısaltır ve yüksek sıcaklıklarda daha iyi performans sağlar. Bu nedenle Bolu’daki vatandaşlar, kış lastiklerini yazlık lastiklerle değiştirmekte acele ediyor.

Bolu'da Lastikçilerde Yoğun Dönem

Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ve yaz mevsiminin başlamasıyla Bolu'da sanayi sitelerindeki oto lastik tamircileri, yoğun bir döneme girdi. Vatandaşlar, daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi için araçlarını yaz lastiklerine çevirmek için harekete geçti. Bolu'da, araç sahiplerinin bu dönemde lastik değişimine gösterdiği ilgi, sanayi esnafını memnun ediyor ve iş hacmini artırıyor.