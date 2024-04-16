Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar ceza yemekten bıkmadılar!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalar, caddenin üç farklı noktasında devam ediyor. Bu denetimler sırasında kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 690 TL tutarında para cezası uygulandı. Caddenin güvenliğini ve düzenini sağlamak adına yapılan bu denetimler, yaya ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Yaya ve Bisiklet Yolunun Korunması

İzzet Baysal Caddesi, Bolu'da yaya ve bisiklet trafiğine öncelik veren nadir bölgelerden biri. Bu özel cadde üzerinde motorlu taşıtların yasaklanması, yaya ve bisikletliler için daha güvenli bir ortam yaratılmasını sağlıyor. Denetimlere yakalanan sürücülerden Mehmet Aygün, alınan kararları desteklediğini belirterek, "Motosikletlerin girmemesi gerekiyor. Çünkü burası yalnızca yaya ve bisiklet yolu olarak tasarlanmış, bu durum yayalar için büyük bir tehlike oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Önlemlerin Artırılacağı Sinyali

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İzzet Baysal Caddesi başta olmak üzere kent genelinde trafik önlemlerini artırma yönünde adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu. Yapılan denetimler ve uygulanan cezalar, diğer sürücüleri de kurallara daha sıkı bir şekilde uymaya teşvik etmekte. Emniyet güçleri, kent genelindeki trafik güvenliğini sağlamak ve yaya ile bisiklet yollarını korumak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.