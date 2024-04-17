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Bolu'da yangın felaketi! Hayvanlar alevlerin içinde kaldı!

Bolu, Mudurnu'da meydana gelen yangında, bir traktör, 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Yangında 2 bin saman balyası küle dönüşürken, ölü sanılan oğlak kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da yangın felaketi! Hayvanlar alevlerin içinde kaldı!
Bolu'da yangın felaketi! Hayvanlar alevlerin içinde kaldı!
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Kurtarma Operasyonu: Hayvanlar Güvende

Yangında, bir traktör ile birlikte 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı. Yerel halkın ve itfaiye ekiplerinin ortak çabası sayesinde bu canlılar, alevler arasından güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Bolu'da yangın felaketi! Hayvanlar alevlerin içinde kaldı!

Duygusal Anlar: Ölü Sanılan Oğlak Kurtuldu

En duygusal anlar ise, yeni doğan bir oğlağına kendi evladı gibi bakan Hülya Deniz'in yaşadığıydı. Yangını fark eden vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışılan Deniz, oğlağın öldüğünü düşünüyordu. Ancak, alevlerin arasından kurtarılan küçük oğlak, sahibine teslim edilince, Hülya Deniz sevinç gözyaşlarına boğuldu.Bolu'da yangın felaketi! Hayvanlar alevlerin içinde kaldı!

Maddi Zarar Büyük

Yangın sonucunda ahır, fırın evi ve iki samanlıkta bulunan toplam 2 bin adet saman balyası tamamen yanarak küle döndü. Maddi zararın boyutu henüz tam olarak belirlenemese de, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerinde büyük bir etki yaratacağı öngörülüyor.Bolu'da yangın felaketi! Hayvanlar alevlerin içinde kaldı!

Yetkililerden Açıklama ve Çağrı

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, yetkililer olayın araştırıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. Ayrıca, vatandaşlara yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları yönünde çağrılarda bulunuldu.Bolu'da yangın felaketi! Hayvanlar alevlerin içinde kaldı!

17 Nis 2024 - 14:00 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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