Bolu'da yangın felaketi! Hayvanlar alevlerin içinde kaldı!

Kurtarma Operasyonu: Hayvanlar Güvende

Yangında, bir traktör ile birlikte 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı. Yerel halkın ve itfaiye ekiplerinin ortak çabası sayesinde bu canlılar, alevler arasından güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Duygusal Anlar: Ölü Sanılan Oğlak Kurtuldu

En duygusal anlar ise, yeni doğan bir oğlağına kendi evladı gibi bakan Hülya Deniz'in yaşadığıydı. Yangını fark eden vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışılan Deniz, oğlağın öldüğünü düşünüyordu. Ancak, alevlerin arasından kurtarılan küçük oğlak, sahibine teslim edilince, Hülya Deniz sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Maddi Zarar Büyük

Yangın sonucunda ahır, fırın evi ve iki samanlıkta bulunan toplam 2 bin adet saman balyası tamamen yanarak küle döndü. Maddi zararın boyutu henüz tam olarak belirlenemese de, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerinde büyük bir etki yaratacağı öngörülüyor.

Yetkililerden Açıklama ve Çağrı

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, yetkililer olayın araştırıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. Ayrıca, vatandaşlara yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları yönünde çağrılarda bulunuldu.