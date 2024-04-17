Bolu'da yangın felaketi! Hayvanlar alevlerin içinde kaldı!
Bolu, Mudurnu'da meydana gelen yangında, bir traktör, 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Yangında 2 bin saman balyası küle dönüşürken, ölü sanılan oğlak kurtarıldı.
Kurtarma Operasyonu: Hayvanlar Güvende
Yangında, bir traktör ile birlikte 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı. Yerel halkın ve itfaiye ekiplerinin ortak çabası sayesinde bu canlılar, alevler arasından güvenli bir şekilde çıkarıldı.
Duygusal Anlar: Ölü Sanılan Oğlak Kurtuldu
En duygusal anlar ise, yeni doğan bir oğlağına kendi evladı gibi bakan Hülya Deniz'in yaşadığıydı. Yangını fark eden vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışılan Deniz, oğlağın öldüğünü düşünüyordu. Ancak, alevlerin arasından kurtarılan küçük oğlak, sahibine teslim edilince, Hülya Deniz sevinç gözyaşlarına boğuldu.
Maddi Zarar Büyük
Yangın sonucunda ahır, fırın evi ve iki samanlıkta bulunan toplam 2 bin adet saman balyası tamamen yanarak küle döndü. Maddi zararın boyutu henüz tam olarak belirlenemese de, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerinde büyük bir etki yaratacağı öngörülüyor.
Yetkililerden Açıklama ve Çağrı
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, yetkililer olayın araştırıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. Ayrıca, vatandaşlara yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları yönünde çağrılarda bulunuldu.
17 Nis 2024 - 14:00 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.