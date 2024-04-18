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Bolu’da yaban hayvanları için harekete geçildi! 2023 istatistikleri ve gelecek planları neler?

2023 yılı Bolu'da yaban hayvanları için yoğun bir mücadele yılı oldu. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bu yıl içerisinde toplam 206 yaralı yaban hayvanı ihbarına hızla müdahale etti. Bu müdahalelerde 164 kuş, 40 memeli ve 2 sürüngen hayat buldu.

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Bolu’da yaban hayvanları için harekete geçildi! 2023 istatistikleri ve gelecek planları neler?
Bolu’da yaban hayvanları için harekete geçildi! 2023 istatistikleri ve gelecek planları neler?
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Acil Müdahale ve Yükselen İhbar Sayıları

Önceki yıllara kıyasla artan ihbar sayıları, çevresel faktörlere işaret ediyor. 2022 yılında 132 olan ihbar sayısı, 2023'te 206'ya yükseldi. Uzmanlar, bu artışın arkasında iklim değişikliği ve yaban hayvanlarının değişen beslenme alışkanlıklarını gösteriyor. Bu süreçte, tedavi edilen yaban hayvanı sayısı 2022'de 115 iken, 2023'te 162'ye çıkarak önemli bir artış gösterdi.

Bolu’da yaban hayvanları için harekete geçildi! 2023 istatistikleri ve gelecek planları neler?

Tedavi ve Doğaya Salınan Hayvanlar

Bolu'da tedavi altına alınan yaban hayvanlarından 139'u iyileştirilerek doğaya salındı. Ancak her müdahale umutlu sonuçlanmadı; 67 yaban hayvanı tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında sansar, su samuru, tilki, ayı, yılan, kızıl geyik ve şah kartalı gibi çeşitli türler bulunuyor.Bolu’da yaban hayvanları için harekete geçildi! 2023 istatistikleri ve gelecek planları neler?

Eğitim ve Regülasyonlarla Yaban Hayvanı İnsan Etkileşimini Azaltma Çalışmaları

Yaban hayvanı-insan etkileşimlerini minimize etmek amacıyla düzenleyici ve önleyici projeler devreye sokuldu. Bu projeler kapsamında, ilgili personel düzenli olarak eğitimden geçiriliyor. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2024 yılında daha kapsamlı çalışmalar yapmayı planlıyor.Bolu’da yaban hayvanları için harekete geçildi! 2023 istatistikleri ve gelecek planları neler?
# tedavi, doğa, eğitim

18 Nis 2024 - 15:24 Bolu- Gündem

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