Biyokütle santrali tepkileri büyüyor! Mudurnu’daki çevre sorunu

Vatandaşların Şikayetleri Artıyor

Pelitözü köylüleri, santralin atıklarını tarla ve mera alanlarına bırakmasından ötürü hayvanlarını otlatamaz hale geldi. Vatandaşlar, bu durumu Mudurnu Kaymakamlığı’na yazılı olarak bildirdi, ancak herhangi bir geri dönüş alamadıklarını belirtiyor. Köy sakinlerinden Mehmet Karpınar, santralin izinsiz olarak tarlalarına atık bıraktığını ve buna rağmen yetkililerin herhangi bir önlem almadığını ifade ediyor.

Yer Altı Suları Tehdit Altında

Mudurnu’daki biyokütle santralinin sıvı atıklarının, yer altı sularına karışma riski taşıdığı konusunda köylüler endişeli. Karpınar, şirket yetkililerinin zararlarını karşılayacaklarına dair sözler verdiğini, ancak somut bir çözüm üretilmediğini belirtiyor. Köy sakinleri, devlet kurumlarının bu durumu detaylı bir şekilde incelemesini ve acilen denetlenmesini talep ediyor.

Çözüm Bekleniyor

Köylüler, biyokütle santralinin çevresel etkilerini azaltacak adımların bir an önce atılmasını ve sorunlarına kalıcı çözümler getirilmesini istiyor. Devletin ve ilgili kurumların, çevresel denetimleri artırarak, köylülerin yaşam kalitesini koruması gerektiğine dikkat çekiyorlar.