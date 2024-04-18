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Biyokütle santrali tepkileri büyüyor! Mudurnu’daki çevre sorunu

Bolu, Mudurnu'da biyokütle santrali atıklarıyla mücadele eden köylüler, çevre kirliliği ve sağlık sorunlarına dikkat çekiyor. İlgili makamların acil müdahalesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı
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Biyokütle santrali tepkileri büyüyor! Mudurnu’daki çevre sorunu
Biyokütle santrali tepkileri büyüyor! Mudurnu’daki çevre sorunu
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Vatandaşların Şikayetleri Artıyor

Pelitözü köylüleri, santralin atıklarını tarla ve mera alanlarına bırakmasından ötürü hayvanlarını otlatamaz hale geldi. Vatandaşlar, bu durumu Mudurnu Kaymakamlığı’na yazılı olarak bildirdi, ancak herhangi bir geri dönüş alamadıklarını belirtiyor. Köy sakinlerinden Mehmet Karpınar, santralin izinsiz olarak tarlalarına atık bıraktığını ve buna rağmen yetkililerin herhangi bir önlem almadığını ifade ediyor.Biyokütle santrali tepkileri büyüyor! Mudurnu’daki çevre sorunu

Yer Altı Suları Tehdit Altında

Mudurnu’daki biyokütle santralinin sıvı atıklarının, yer altı sularına karışma riski taşıdığı konusunda köylüler endişeli. Karpınar, şirket yetkililerinin zararlarını karşılayacaklarına dair sözler verdiğini, ancak somut bir çözüm üretilmediğini belirtiyor. Köy sakinleri, devlet kurumlarının bu durumu detaylı bir şekilde incelemesini ve acilen denetlenmesini talep ediyor.

Biyokütle santrali tepkileri büyüyor! Mudurnu’daki çevre sorunu

Çözüm Bekleniyor

Köylüler, biyokütle santralinin çevresel etkilerini azaltacak adımların bir an önce atılmasını ve sorunlarına kalıcı çözümler getirilmesini istiyor. Devletin ve ilgili kurumların, çevresel denetimleri artırarak, köylülerin yaşam kalitesini koruması gerektiğine dikkat çekiyorlar.Biyokütle santrali tepkileri büyüyor! Mudurnu’daki çevre sorunu

# mudurnu

18 Nis 2024 - 15:31 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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