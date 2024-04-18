Biyokütle santrali tepkileri büyüyor! Mudurnu’daki çevre sorunu
Bolu, Mudurnu'da biyokütle santrali atıklarıyla mücadele eden köylüler, çevre kirliliği ve sağlık sorunlarına dikkat çekiyor. İlgili makamların acil müdahalesi bekleniyor.
Vatandaşların Şikayetleri Artıyor
Pelitözü köylüleri, santralin atıklarını tarla ve mera alanlarına bırakmasından ötürü hayvanlarını otlatamaz hale geldi. Vatandaşlar, bu durumu Mudurnu Kaymakamlığı’na yazılı olarak bildirdi, ancak herhangi bir geri dönüş alamadıklarını belirtiyor. Köy sakinlerinden Mehmet Karpınar, santralin izinsiz olarak tarlalarına atık bıraktığını ve buna rağmen yetkililerin herhangi bir önlem almadığını ifade ediyor.
Yer Altı Suları Tehdit Altında
Mudurnu’daki biyokütle santralinin sıvı atıklarının, yer altı sularına karışma riski taşıdığı konusunda köylüler endişeli. Karpınar, şirket yetkililerinin zararlarını karşılayacaklarına dair sözler verdiğini, ancak somut bir çözüm üretilmediğini belirtiyor. Köy sakinleri, devlet kurumlarının bu durumu detaylı bir şekilde incelemesini ve acilen denetlenmesini talep ediyor.
Çözüm Bekleniyor
Köylüler, biyokütle santralinin çevresel etkilerini azaltacak adımların bir an önce atılmasını ve sorunlarına kalıcı çözümler getirilmesini istiyor. Devletin ve ilgili kurumların, çevresel denetimleri artırarak, köylülerin yaşam kalitesini koruması gerektiğine dikkat çekiyorlar.
18 Nis 2024 - 15:31 Bolu/ Mudurnu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.