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Hayatını kaybeden 2 gencin kaza görüntüleri tüyleri ürpertti!

Bolu'da D-100 karayolu, Gölyüzü Kavşağı'nda Ramazan Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen feci kaza, iki gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Hızlı gelen otomobilin otobüse çarpması güvenlik kamerasında.

İhlas Haber Ajansı
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Hayatını kaybeden 2 gencin kaza görüntüleri tüyleri ürpertti!
Hayatını kaybeden 2 gencin kaza görüntüleri tüyleri ürpertti!
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Bayramın İlk Gününde Dehşet
Bolu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şok edici bir trafik kazasıyla sarsıldı. D-100 karayolu, Ankara istikameti Gölyüzü Kavşağı'nda meydana gelen feci olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu otobüsüne hızla çarpan otomobil, adeta kağıt gibi ezildi.

Hayatını kaybeden 2 gencin kaza görüntüleri tüyleri ürpertti!

Yabancı Plakalı Otobüse Arkadan Çarpma
Kazanın meydana geldiği yer olan Gölyüzü Kavşağı'nda, yeşil ışık yanar yanmaz hareket eden yabancı plakalı yolcu otobüsüne, hızla gelen 34 EA 5725 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil büyük hasar gördü.Hayatını kaybeden 2 gencin kaza görüntüleri tüyleri ürpertti!

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Güvenlik kamerası görüntülerinde, kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobilin otobüse çarpış anı net bir şekilde görülüyor. Kavşakta yaşanan bu trajik çarpışma, bayram sabahını yasa boğdu.Hayatını kaybeden 2 gencin kaza görüntüleri tüyleri ürpertti!

Acil Durum Ekipleri Olay Yerinde
Kaza sonrası Bolu'da acil durum ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans, ağır yaralıları hastaneye yetiştirmek için büyük çaba sarf etti.Hayatını kaybeden 2 gencin kaza görüntüleri tüyleri ürpertti!

Yaralılar ve Kayıplar
Otomobilde bulunan Serdar Genişyürek (19), Muhammet Ali Yoz (24) ve Ahmet Ş. (19) ağır yaralandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Genişyürek ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yoz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ş.'nin tedavisi ise devam ediyor.Hayatını kaybeden 2 gencin kaza görüntüleri tüyleri ürpertti!

# ankara, otomobil, ramazan, eğitim, kaza, trafik, polis

18 Nis 2024 - 15:46 Bolu- Asayiş

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