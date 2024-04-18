Hayatını kaybeden 2 gencin kaza görüntüleri tüyleri ürpertti!
Bolu'da D-100 karayolu, Gölyüzü Kavşağı'nda Ramazan Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen feci kaza, iki gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Hızlı gelen otomobilin otobüse çarpması güvenlik kamerasında.
Bayramın İlk Gününde Dehşet
Bolu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şok edici bir trafik kazasıyla sarsıldı. D-100 karayolu, Ankara istikameti Gölyüzü Kavşağı'nda meydana gelen feci olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu otobüsüne hızla çarpan otomobil, adeta kağıt gibi ezildi.
Yabancı Plakalı Otobüse Arkadan Çarpma
Kazanın meydana geldiği yer olan Gölyüzü Kavşağı'nda, yeşil ışık yanar yanmaz hareket eden yabancı plakalı yolcu otobüsüne, hızla gelen 34 EA 5725 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil büyük hasar gördü.
Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Güvenlik kamerası görüntülerinde, kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobilin otobüse çarpış anı net bir şekilde görülüyor. Kavşakta yaşanan bu trajik çarpışma, bayram sabahını yasa boğdu.
Acil Durum Ekipleri Olay Yerinde
Kaza sonrası Bolu'da acil durum ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans, ağır yaralıları hastaneye yetiştirmek için büyük çaba sarf etti.
Yaralılar ve Kayıplar
Otomobilde bulunan Serdar Genişyürek (19), Muhammet Ali Yoz (24) ve Ahmet Ş. (19) ağır yaralandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Genişyürek ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yoz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ş.'nin tedavisi ise devam ediyor.
18 Nis 2024 - 15:46 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.