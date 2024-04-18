"Narkoçelik-12" operasyonunda Bolu'da büyük darbe! İki şüpheli yakalandı
Bolu'da "Narkoçelik-12" operasyonu kapsamında 52.6 kg skunk ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı. Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadelede büyük başarı sağlandı.
Bolu’da Uyuşturucu Operasyonu Başarısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Türkiye genelinde uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe indiren "Narkoçelik-12" operasyonları kapsamında Bolu önemli bir başarıya imza attı. 558 ekip, bin 635 personel ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 41 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu öne çıktı.
Bolu'da Ele Geçirilen Miktar ve Detaylar
Bolu'da gerçekleştirilen operasyonlarda 52 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olan bu operasyonlarda iki şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Bolu, uyuşturucu ile mücadelenin kritik noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.
Türkiye Genelinde Uyuşturucu Operasyonları
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapılan bu geniş çaplı operasyon, Gaziantep'ten İstanbul'a, Nevşehir'den İzmir'e kadar Türkiye'nin dört bir yanını kapsadı. Operasyonlar sırasında toplam 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 268 sokak satıcısı da yakalandı.
Diğer Şehirlerden Başarı Haberleri
Operasyonlar kapsamında Edirne 218 kilogram skunk ve 200 bin uyuşturucu hap ile dikkat çekti. İstanbul'da ise 175 kilogram metamfetamin, 66 kilogram bonzai ham maddesi ve 535 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 13 şüpheli yakalandı. Diğer şehirlerde de benzer başarılar elde edilerek, uyuşturucu ile mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildi.
18 Nis 2024 - 15:57 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.