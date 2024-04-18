Bolu'da trafik kazası! Motosiklet ve otomobil çarpıştı

Kaza Detayları

Bolu'nun Sümer Mahallesi'nde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde dikkatsizlik sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olan Savaş K. idaresindeki 16 BEF 330 plakalı motosiklet, Emirhan M.'nin kullandığı 34 HS 9229 plakalı otomobille çarpıştı. Ara cadde üzerinden dönel kavşağa girmekte olan otomobil ile yüksek hızda seyreden motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü Savaş K. yaralandı.

Acil Müdahale ve Hastane Sevki

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı, acil tedavi için en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak kazanın detaylarını aydınlatmaya çalışıyor.

Trafikte Güvenlik Uyarısı

Bolu Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri dönel kavşaklarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kavşaklarda hız sınırlarına uyulması ve yeterli mesafe korunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, özellikle dönel kavşak kullanımında sürücülerin daha fazla dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Maddi Hasar Bilgisi

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Motosikletin büyük oranda hasar gördüğü, otomobilde ise önemli derecede ezikler ve çizikler oluştuğu belirtildi. Trafik akışı kazanın ardından bir süre aksadı, ancak kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.