Yangının ortasından yaşlı kadının yavru oğlağa kavuşmanın hikayesi!

Bolu'da Yangın Felaketi

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen yangında, Mustafa Denizli'ye ait bir samanlık alev aldı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki ahır, fırın evi ve bir diğer samanlığa sıçradı. Toplamda 2 bin adet saman balyası küle dönüşürken, bölge sakinleri tarafından bir traktör, 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Anın Kahramanı: Hülya Deniz

Yangından etkilenenlerden Hülya Deniz, olay sırasında büyük bir üzüntü yaşadı. Yeni doğan yavru oğlağının öldüğünü sandı fakat vatandaşların yardımıyla alevler arasından sağ salim kurtarılan oğlağı gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı. Deniz, "Dünyayı o an bana verselerdi umurumda olmazdı, yavru oğlağı sağ salim gördüm ya, bu bana yeter" diyerek duygularını ifade etti.

Köyler Arası Dayanışma

Yangından zarar gören Deniz ailesine çevre köylerden destek geldi. Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit, köyündeki vatandaşlardan topladığı 500 adet saman balyasını Deniz ailesine ulaştırdı.

Torunun Sevgisi ve Umut Işığı

Oğlağı babaannesi Hülya Deniz'e getiren Cansu Deniz, yaşananları "Birisi oğlağı getiriyordu, onu görür görmez babaanneme götürmem gerektiğini anladım. Babaannem oğlağı görünce çok mutlu oldu, baygınlık geçirirken kendine geldi" sözleriyle anlattı.

Sonsuza Kadar Çiftçilik

Hülya Deniz, kalbinde pil bulunmasına rağmen hayvancılığı son nefesine kadar sürdüreceğini vurguladı. Yangın anını ve oğlağı tekrar görebilmenin sevincini "Çocuğum gelmiş kadar sevindim. Bana, ‘hayvancılığı bırak, uğraşma’ diyorlar, ama ben bu sevgiye kıyamıyorum. Son nefesimi verene kadar hayvancılığı bırakamam" diyerek dile getirdi.