Su kanalına düşen otomobilde korku dolu anlar yaşandı!

Su Kanalına Düşen Otomobilde Büyük Panik

Bolu'nun Mengen ilçesinde, Ankara-Zonguldak kara yolu üzerinde seyir halinde olan Yusuf D. idaresindeki 74 AP 880 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek su kanalına düştü. Araç içerisinde bulunan üç kişi bu kaza sonucunda yaralandı.

Hızla Olay Yerine Ulaşan Ekipler

Kaza ihbarının ardından olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mengen Devlet Hastanesi ile Bolu merkezdeki hastanelere kaldırıldılar. Sağlık durumları hakkında ise henüz detaylı bilgi verilmedi.

Mengen'de Trafik Kazaları ve Alınması Gereken Önlemler

Mengen bölgesinde meydana gelen bu ve benzeri trafik kazaları, alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Yetkililer, özellikle tünel giriş ve çıkışlarındaki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtiyorlar. Sürücülerden ise dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmaları isteniyor.