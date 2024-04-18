Su kanalına düşen otomobilde korku dolu anlar yaşandı!
Bolu Mengen'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil su kanalına düştü, araçtaki üç kişi yaralandı. Acil sağlık ve itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.
Su Kanalına Düşen Otomobilde Büyük Panik
Bolu'nun Mengen ilçesinde, Ankara-Zonguldak kara yolu üzerinde seyir halinde olan Yusuf D. idaresindeki 74 AP 880 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek su kanalına düştü. Araç içerisinde bulunan üç kişi bu kaza sonucunda yaralandı.
Hızla Olay Yerine Ulaşan Ekipler
Kaza ihbarının ardından olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mengen Devlet Hastanesi ile Bolu merkezdeki hastanelere kaldırıldılar. Sağlık durumları hakkında ise henüz detaylı bilgi verilmedi.
Mengen'de Trafik Kazaları ve Alınması Gereken Önlemler
Mengen bölgesinde meydana gelen bu ve benzeri trafik kazaları, alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Yetkililer, özellikle tünel giriş ve çıkışlarındaki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtiyorlar. Sürücülerden ise dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmaları isteniyor.
18 Nis 2024 - 17:20 Bolu/ Mengen- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.