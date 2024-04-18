Kontrolden çıkan otomobil bakın nereye girdi? Herkes şaştı kaldı!
Karabük, Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen olağanüstü bir trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. İki otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan bir araç, bir apartmanın bahçesine düştü. Kaza, İlhanlılar Caddesi'nde yaşandı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgilere göre, 54 AIT 676 plakalı araç ile 78 AZ 229 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 78 AZ 229 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybederek apartmanın bahçesine savruldu. Şans eseri, araç bir ağaca çarparak devrilmekten son anda kurtuldu.
Kurtuluş Anı
Olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, adeta ölümden döndü. Çevredeki vatandaşlar da hemen yardıma koşarak, sürücüyü araçtan çıkardı.
Güvenlik Kamerası Kayıtları
İş yerine ait güvenlik kamerası, kazanın saniye saniye nasıl gerçekleştiğini kaydetti. Görüntülerde, diğer otomobilin sürücüsünün kazayı panikle telefonla bildirdiği ve çevredeki insanların nasıl seferber olduğu açıkça görülüyor.
Kazanın Analizi
Trafik kazaları, özellikle şehir içi yollarında sıkça karşılaşılan ve ciddi sonuçlar doğurabilen olaylardır. Bu kaza, araçların yolda nasıl kontrolden çıkabileceğini ve güvenlik önlemlerinin hayati önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
18 Nis 2024 - 17:36 Karabük- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.