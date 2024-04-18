Kontrolden çıkan otomobil bakın nereye girdi? Herkes şaştı kaldı!

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 54 AIT 676 plakalı araç ile 78 AZ 229 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 78 AZ 229 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybederek apartmanın bahçesine savruldu. Şans eseri, araç bir ağaca çarparak devrilmekten son anda kurtuldu.

Kurtuluş Anı

Olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, adeta ölümden döndü. Çevredeki vatandaşlar da hemen yardıma koşarak, sürücüyü araçtan çıkardı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

İş yerine ait güvenlik kamerası, kazanın saniye saniye nasıl gerçekleştiğini kaydetti. Görüntülerde, diğer otomobilin sürücüsünün kazayı panikle telefonla bildirdiği ve çevredeki insanların nasıl seferber olduğu açıkça görülüyor.

Kazanın Analizi

Trafik kazaları, özellikle şehir içi yollarında sıkça karşılaşılan ve ciddi sonuçlar doğurabilen olaylardır. Bu kaza, araçların yolda nasıl kontrolden çıkabileceğini ve güvenlik önlemlerinin hayati önemini bir kez daha ortaya koyuyor.