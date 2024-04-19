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Gölcük'te bungalov kavgası büyüyor! Meclis toplantısına protesto damga vurdu!

Gölcük Tabiat Parkı'nda bungalov krizi, Bolu Belediye Meclisi'nde tartışmalara yol açtı. Gölcük Platformu, doğal yapıyı koruma gerekçesiyle protesto düzenledi, Tanju Özcan'ın eşi de eyleme katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Gölcük'te bungalov kavgası büyüyor! Meclis toplantısına protesto damga vurdu!
Gölcük'te bungalov kavgası büyüyor! Meclis toplantısına protesto damga vurdu!
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Bolu Belediyesi Meclisinde Gergin Anlar

Bolu'da yer alan Gölcük Tabiat Parkı'nda 25 adet bungalovun kiraya verilmesine dair gerginlik, Bolu Belediye Meclisi'ni sarsarken, Gölcük Platformu üyelerinin protestosu meclis toplantısına damga vurdu. Toplantı, şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta ve yılda yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği parkta gerçekleşti. Gölcük’teki 19 odalı dağ köşkü ve bungalovlar için 19 Aralık 2017’de ihale yapılmış, 7 milyon TL harcanarak 25 bungalov inşa edilmişti.

Gölcük'te bungalov kavgası büyüyor! Meclis toplantısına protesto damga vurdu!

Gölcük Platformu Harekete Geçti, İptal ve Onay Süreçleri

Gölcük Platformu, doğal yapının bozulacağı gerekçesiyle dava açarak 2019 yılında projenin iptalini sağladı. Ancak, Danıştay Şubat ayında iptal kararını bozdu ve projenin tekrar onaylanmasıyla birlikte bungalovların kiralanması hakkı Bolu Belediyesi'ne geçti. Nisan ayının ikinci birleşiminde 17 yıllığına kiralama kararı oy birliğiyle yeniden Komisyona gönderildi.Gölcük'te bungalov kavgası büyüyor! Meclis toplantısına protesto damga vurdu!

Tanju Özcan’a Aile İçi Protesto

Bolu Belediyesi önünde gerçekleşen eylem sırasında, Gölcük Platformu üyeleri, meclis salonunu bastı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan da protestocular arasında yer aldı. Oturum başladığında, meclis salonundaki sloganlar ve alkışlarla protestolar devam etti. Tanju Özcan'ın eşi tarafından protesto edilmesi, salonda gülüşmelere neden oldu ve Özcan, bu duruma demokratik haklar çerçevesinde tepki göstererek akşam eve geç geleceğini belirtti.Gölcük'te bungalov kavgası büyüyor! Meclis toplantısına protesto damga vurdu!

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19 Nis 2024 - 09:22 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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