Gölcük'te bungalov kavgası büyüyor! Meclis toplantısına protesto damga vurdu!
Gölcük Tabiat Parkı'nda bungalov krizi, Bolu Belediye Meclisi'nde tartışmalara yol açtı. Gölcük Platformu, doğal yapıyı koruma gerekçesiyle protesto düzenledi, Tanju Özcan'ın eşi de eyleme katıldı.
Bolu Belediyesi Meclisinde Gergin Anlar
Bolu'da yer alan Gölcük Tabiat Parkı'nda 25 adet bungalovun kiraya verilmesine dair gerginlik, Bolu Belediye Meclisi'ni sarsarken, Gölcük Platformu üyelerinin protestosu meclis toplantısına damga vurdu. Toplantı, şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta ve yılda yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği parkta gerçekleşti. Gölcük’teki 19 odalı dağ köşkü ve bungalovlar için 19 Aralık 2017’de ihale yapılmış, 7 milyon TL harcanarak 25 bungalov inşa edilmişti.
Gölcük Platformu Harekete Geçti, İptal ve Onay Süreçleri
Gölcük Platformu, doğal yapının bozulacağı gerekçesiyle dava açarak 2019 yılında projenin iptalini sağladı. Ancak, Danıştay Şubat ayında iptal kararını bozdu ve projenin tekrar onaylanmasıyla birlikte bungalovların kiralanması hakkı Bolu Belediyesi'ne geçti. Nisan ayının ikinci birleşiminde 17 yıllığına kiralama kararı oy birliğiyle yeniden Komisyona gönderildi.
Tanju Özcan’a Aile İçi Protesto
Bolu Belediyesi önünde gerçekleşen eylem sırasında, Gölcük Platformu üyeleri, meclis salonunu bastı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan da protestocular arasında yer aldı. Oturum başladığında, meclis salonundaki sloganlar ve alkışlarla protestolar devam etti. Tanju Özcan'ın eşi tarafından protesto edilmesi, salonda gülüşmelere neden oldu ve Özcan, bu duruma demokratik haklar çerçevesinde tepki göstererek akşam eve geç geleceğini belirtti.
19 Nis 2024 - 09:22 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.