Bolu'da aile içi şiddet sonucu facia! Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Bolu, Sağlık Mahallesi'nde bir adam, eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olay gece yarısı gerçekleşti. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalandı. Bolu'da şok etkisi yaratan olay, toplumda büyük yankı uyandırdı.
Aile İçi Kavga Can Aldı
Bolu, Sağlık Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, 36 yaşındaki Serkan Zengin, evde çıkan tartışma sırasında eşi Meltem Zengin (35) ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (65) bıçaklayarak öldürdü.
Gece Yarısı Korkunç Cinayet
Olay, gece yarısı 00.30 sularında Songül Sokak'taki bir apartmanda gerçekleşti. İddiaya göre, Serkan Zengin ve eşi arasında süregelen anlaşmazlıklar sonucu çıkan tartışma kanlı bitti. Evin içinde bulunan bıçakla gerçekleştirilen saldırı sonucunda Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, Meltem Zengin ağır yaralı olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Meltem Zengin de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis Ekipleri Hızla Müdahale Etti
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Serkan Zengin, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Zengin'in ifadesine başvurulduğu ve olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği bildirildi.
19 Nis 2024 - 09:33 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.