Bolu'da aile içi şiddet sonucu facia! Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Aile İçi Kavga Can Aldı

Bolu, Sağlık Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, 36 yaşındaki Serkan Zengin, evde çıkan tartışma sırasında eşi Meltem Zengin (35) ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (65) bıçaklayarak öldürdü.

Gece Yarısı Korkunç Cinayet

Olay, gece yarısı 00.30 sularında Songül Sokak'taki bir apartmanda gerçekleşti. İddiaya göre, Serkan Zengin ve eşi arasında süregelen anlaşmazlıklar sonucu çıkan tartışma kanlı bitti. Evin içinde bulunan bıçakla gerçekleştirilen saldırı sonucunda Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, Meltem Zengin ağır yaralı olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Meltem Zengin de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Ekipleri Hızla Müdahale Etti

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Serkan Zengin, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Zengin'in ifadesine başvurulduğu ve olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği bildirildi.