Bolu'da ilginç koltuk taşıma yöntemi! Vatandaşlar otomobil ile koltuk taşıdı

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi, sokaklarında yaşanan ilginç bir olay yerel halkın dikkatini çekti. Üç vatandaş, bir koltuğu taşımak için buldukları sıra dışı yöntemle gözleri üzerine çevirdi. Muzaffer Işın Caddesi'nde gerçekleşen bu ilginç koltuk taşıma operasyonu, çevre sakinlerinin ve sosyal medyanın da ilgisini çekti.

Otomobil Bagajında Koltuk Seyahati

Olay, üç yerel sakini içeren bir koltuk taşıma yöntemini içeriyor. İddiaya göre, vatandaşlardan biri direksiyona geçerken, diğer ikisi koltuğun diğer ucundan tutarak otomobilin arkasında eşlik etti. Bu şekilde, bir kısmı otomobilin bagajına yerleştirilmiş olan koltuk, mahalle içindeki yollarda metrelerce taşındı. Taşınma esnasında çevredeki vatandaşlar bu anı merakla izledi ve olay, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Güvenliği Tehlikeye Atan Taşıma Yöntemi

Bu taşıma yöntemi, hem trafik güvenliği hem de şahsi güvenlik açısından soru işaretleri yaratıyor. Uzmanlar, ağır eşyaların bu şekilde taşınmasının hem taşıyan kişiler hem de diğer trafik kullanıcıları için tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu tür yöntemlerin trafik kurallarına aykırı olduğu ve cezai işlem gerektirebileceği ifade ediliyor.

Sosyal Medyada Gündem Olan Koltuk Taşıma Videosu

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bu ilginç taşıma yöntemi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, videoyu paylaşarak hem güldüren hem de düşündüren yorumlar yaptı.