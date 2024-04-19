-

Bolu'da ilginç koltuk taşıma yöntemi! Vatandaşlar otomobil ile koltuk taşıdı

Bolu, Bahçelievler Mahallesi'nde üç vatandaşın ilginç bir koltuk taşıma yöntemi dikkat çekti. Otomobilin bagajına yerleştirilen koltuk, mahalle içinde metrelerce taşındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bolu'da ilginç koltuk taşıma yöntemi! Vatandaşlar otomobil ile koltuk taşıdı
Büyütmek için resme tıklayın

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi, sokaklarında yaşanan ilginç bir olay yerel halkın dikkatini çekti. Üç vatandaş, bir koltuğu taşımak için buldukları sıra dışı yöntemle gözleri üzerine çevirdi. Muzaffer Işın Caddesi'nde gerçekleşen bu ilginç koltuk taşıma operasyonu, çevre sakinlerinin ve sosyal medyanın da ilgisini çekti.

Bolu'da ilginç koltuk taşıma yöntemi! Vatandaşlar otomobil ile koltuk taşıdı

Otomobil Bagajında Koltuk Seyahati

Olay, üç yerel sakini içeren bir koltuk taşıma yöntemini içeriyor. İddiaya göre, vatandaşlardan biri direksiyona geçerken, diğer ikisi koltuğun diğer ucundan tutarak otomobilin arkasında eşlik etti. Bu şekilde, bir kısmı otomobilin bagajına yerleştirilmiş olan koltuk, mahalle içindeki yollarda metrelerce taşındı. Taşınma esnasında çevredeki vatandaşlar bu anı merakla izledi ve olay, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Güvenliği Tehlikeye Atan Taşıma Yöntemi

Bu taşıma yöntemi, hem trafik güvenliği hem de şahsi güvenlik açısından soru işaretleri yaratıyor. Uzmanlar, ağır eşyaların bu şekilde taşınmasının hem taşıyan kişiler hem de diğer trafik kullanıcıları için tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu tür yöntemlerin trafik kurallarına aykırı olduğu ve cezai işlem gerektirebileceği ifade ediliyor.Bolu'da ilginç koltuk taşıma yöntemi! Vatandaşlar otomobil ile koltuk taşıdı

Sosyal Medyada Gündem Olan Koltuk Taşıma Videosu

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bu ilginç taşıma yöntemi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, videoyu paylaşarak hem güldüren hem de düşündüren yorumlar yaptı.

# çevre, otomobil, trafik

19 Nis 2024 - 12:39 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tıbbi sarf malzeme ve patoloji laboratuvarı sarf malzeme satın alınacaktır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Resmi İlandır mask
Tıbbi sarf malzeme ve patoloji laboratuvarı sarf malzeme satın alınacaktır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
MENGEN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI Resmi İlandır mask
MENGEN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Resmi İlandır mask
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Seben Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kod nolu orman yollarında sanat yapısı inşaatı işi Orman İşletme Müdürlüğü-Seben Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Seben Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kod nolu orman yollarında sanat yapısı inşaatı işi Orman İşletme Müdürlüğü-Seben Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Bolu'da ilginç koltuk taşıma yöntemi! Vatandaşlar otomobil ile koltuk taşıdı mask
Bolu'da ilginç koltuk taşıma yöntemi! Vatandaşlar otomobil ile koltuk taşıdı
Bolu'da aile içi şiddet sonucu facia! Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü mask
Bolu'da aile içi şiddet sonucu facia! Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Gölcük'te bungalov kavgası büyüyor! Meclis toplantısına protesto damga vurdu! mask
Gölcük'te bungalov kavgası büyüyor! Meclis toplantısına protesto damga vurdu!
Kontrolden çıkan otomobil bakın nereye girdi? Herkes şaştı kaldı! mask
Kontrolden çıkan otomobil bakın nereye girdi? Herkes şaştı kaldı!
Su kanalına düşen otomobilde korku dolu anlar yaşandı! mask
Su kanalına düşen otomobilde korku dolu anlar yaşandı!
Yangının ortasından yaşlı kadının yavru oğlağa kavuşmanın hikayesi! mask
Yangının ortasından yaşlı kadının yavru oğlağa kavuşmanın hikayesi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL