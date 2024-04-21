Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Boluspor maçı değerlendirmesi
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Boluspor ile 0-0 berabere kalan maç sonrası adil bir sonuç elde ettiklerini belirtti. Farklı bir kadro ile çıktıkları maçta, performanslarından ve takımın gelecekteki hedeflerinden bahsetti.
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Trendyol 1. Lig’in 31. hafta maçında Boluspor ile 0-0 berabere kalan takımın performansını değerlendirdi. Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor, zorlu bir maçın ardından adil bir sonuca ulaştığını belirtti.
Eyüpspor ile Boluspor berabere kaldı
Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, ligde kalan haftalarda performansını korumayı ve saygı duyulacak bir mücadele sergilemeyi hedefliyor. Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “İki takımın da galibiyeti hak etmediği bir maç oldu. Beraberlik, her iki taraf için de hakkaniyetli bir sonuç.” ifadelerini kullandı.
Kerem Yavaş: “Özellikle gol yollarında az etkiliydik”
Yavaş, takımın maça iyi hazırlandığını ve rakip Boluspor’un dengeli oyununu övdü. Ancak Eyüpspor'un önceki maçlara kıyasla özellikle gol yollarında daha az etkili olduğunu belirtti. “Oyunu yönlendiren bizdik ama gol yollarında istediğimiz etkililiği gösteremedik. Ciddi gol pozisyonlarına giremedik ancak ciddi pozisyonlar da vermedik.” şeklinde konuştu.
Farklı kadro, eşit yük dağılımı
Geçen haftaki kadrodan farklı olarak sahaya çıkan Eyüpspor’da, sakatlıklar ve kart cezalıları değişikliklere neden oldu. Yavaş, “Metehan Baltacı ve Samu Saiz’in sakatlıkları, Caner Erkin’in kart cezası nedeniyle farklı bir kadro kurmak zorundaydık. Yükleri eşit dağıtmak için farklı oyunculara şans verdik.” dedi. Fredy gibi sezonu yorgun geçiren oyuncuların dinlendirildiğini ve sakatlık risklerinin minimize edilmeye çalışıldığını ekledi.
Son haftalara doğru Eyüpspor’un hedefleri
Ligde kalan maçlarda, Eyüpspor’un hedefi performansını artırarak lige saygı göstermek ve Süper Lig’e en iyi şekilde hazırlanmak. Yavaş, bu süreçte tüm oyuncularını en iyi şekilde kullanmayı ve takımın potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı planlıyor.
21 Nis 2024 - 13:51 Bolu- Spor
Mahreç Mustafa Aykan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.