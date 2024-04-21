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Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Boluspor maçı değerlendirmesi

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Boluspor ile 0-0 berabere kalan maç sonrası adil bir sonuç elde ettiklerini belirtti. Farklı bir kadro ile çıktıkları maçta, performanslarından ve takımın gelecekteki hedeflerinden bahsetti.

Mustafa Aykan
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Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Boluspor maçı değerlendirmesi
Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Boluspor maçı değerlendirmesi
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Trendyol 1. Lig’in 31. hafta maçında Boluspor ile 0-0 berabere kalan takımın performansını değerlendirdi. Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor, zorlu bir maçın ardından adil bir sonuca ulaştığını belirtti.

Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Boluspor maçı değerlendirmesi

Eyüpspor ile Boluspor berabere kaldı

Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, ligde kalan haftalarda performansını korumayı ve saygı duyulacak bir mücadele sergilemeyi hedefliyor. Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “İki takımın da galibiyeti hak etmediği bir maç oldu. Beraberlik, her iki taraf için de hakkaniyetli bir sonuç.” ifadelerini kullandı.

Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Boluspor maçı değerlendirmesi

Kerem Yavaş: “Özellikle gol yollarında az etkiliydik”

Yavaş, takımın maça iyi hazırlandığını ve rakip Boluspor’un dengeli oyununu övdü. Ancak Eyüpspor'un önceki maçlara kıyasla özellikle gol yollarında daha az etkili olduğunu belirtti. “Oyunu yönlendiren bizdik ama gol yollarında istediğimiz etkililiği gösteremedik. Ciddi gol pozisyonlarına giremedik ancak ciddi pozisyonlar da vermedik.” şeklinde konuştu.
Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Boluspor maçı değerlendirmesi

Farklı kadro, eşit yük dağılımı

Geçen haftaki kadrodan farklı olarak sahaya çıkan Eyüpspor’da, sakatlıklar ve kart cezalıları değişikliklere neden oldu. Yavaş, “Metehan Baltacı ve Samu Saiz’in sakatlıkları, Caner Erkin’in kart cezası nedeniyle farklı bir kadro kurmak zorundaydık. Yükleri eşit dağıtmak için farklı oyunculara şans verdik.” dedi. Fredy gibi sezonu yorgun geçiren oyuncuların dinlendirildiğini ve sakatlık risklerinin minimize edilmeye çalışıldığını ekledi.

Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Boluspor maçı değerlendirmesi

Son haftalara doğru Eyüpspor’un hedefleri

Ligde kalan maçlarda, Eyüpspor’un hedefi performansını artırarak lige saygı göstermek ve Süper Lig’e en iyi şekilde hazırlanmak. Yavaş, bu süreçte tüm oyuncularını en iyi şekilde kullanmayı ve takımın potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı planlıyor.

# boluspor

21 Nis 2024 - 13:51 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan
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