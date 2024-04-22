Bolu’da turizm coşkusu! Doğa yürüyüşü ile kutlamalar başladı

Bolu’da her yıl geleneksel olarak kutlanan Turizm Haftası bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler kapsamında, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Yedigöller bölgesindeki Ayıkaya Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Doğaseverler ve turizm profesyonelleri bu özel haftada doğanın tadını çıkardı.

Katılımın Yoğun Olduğu Etkinlik

Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay’ın liderliğinde gerçekleşen yürüyüşe, ilin önemli bürokratlarından Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi ve Meteoroloji İl Müdürü Süleyman Yılmaz da katıldı. Etkinliğe ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, basın mensubu ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Doğanın ve Dayanışmanın Buluştuğu Anlar

Yürüyüş boyunca katılımcılar, Yedigöller’in eşsiz manzaraları eşliğinde hem fiziksel hem de ruhsal bir yenilenme fırsatı buldu. Yürüyüşün zirve noktasında verilen mola sırasında, katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Bu ikramlar arasında yöresel lezzetler ve sağlıklı atıştırmalıklar yer aldı, böylece etkinlik hem bedensel hem de sosyal açıdan katılımcılara zengin bir deneyim sundu.

Turizmin ve Kültürün Ön Planda Olduğu Hafta

Etkinlik, Bolu’nun turizm potansiyelini vurgulamak ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlendi. Turizm Haftası etkinlikleri, bölge halkının ve turistlerin doğa ile iç içe olabilecekleri, kültür ve turizm değerlerini keşfedecekleri bir platform sunuyor. Bolu, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan bir turizm cenneti olarak ön plana çıkıyor.

Önümüzdeki Etkinlikler İçin Davet

Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Turizm Haftası’nın devamında düzenlenecek olan diğer etkinlikler için tüm doğaseverleri ve turizm meraklılarını Bolu’ya davet ediyor. Şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkes için birçok aktivite ve etkinlik sunulacak.