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Saçlarına kına yapılıp gönderildiler! Çanakkale Savaşını aratmadı

Zonguldak'tan 42 izci, Çanakkale Milli Bilinç Kampı için yola çıktı. Kına töreniyle uğurlanan izciler, Türk tarihi ve kültürünü deneyimleyecek.

İhlas Haber Ajansı
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Saçlarına kına yapılıp gönderildiler! Çanakkale Savaşını aratmadı
Saçlarına kına yapılıp gönderildiler! Çanakkale Savaşını aratmadı
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Milli Kültür ve Şehitleri Anma Vurgusu

Zonguldak'tan Çanakkale'ye doğru yola çıkan izciler, milli kültürün temel değerlerini öğrenmek ve Çanakkale Savaşı'nda yaşananları deneyimlemek için düzenlenen Milli Bilinç Kampı'na katılacaklar. 21-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan kamp, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından destekleniyor. Kamp, 10-18 yaş arasındaki gençlere yönelik olarak tasarlandı ve uluslararası katılımcıları da ağırlayacak.

Saçlarına kına yapılıp gönderildiler! Çanakkale Savaşını aratmadı

Geleneksel Uğurlama Töreni

Cıva Gençlik İzcilik Kulübü'nden 42 izci ve lider, kampa katılmak üzere Eceabat ilçesinin Kocadere Köyü yakınlarındaki kışla mevkiine hareket etti. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende İl Müftü Vekili Tahir Erçin ve diğer yetkililer izcilere hitaben konuşmalar yaptı. Ayrıca, ailelerin çocuklarının saçına kına yakarak yaptıkları manevi destek, Türk kültüründeki derin anlamlarla yüklendi.Saçlarına kına yapılıp gönderildiler! Çanakkale Savaşını aratmadı

Kınalı Uğurlama: Anlamlı Bir Gelenek

Kına yakma geleneği, Türk kültüründe önemli bir yer tutuyor. Bu özel uygulama, izcilerin yola çıkış töreninde vurgulandı. Anne Azize Yılmaz Koca'nın, iki çocuğunun saçına kına yakarken duyduğu gurur ve umut, törenin duygusal anlarını oluşturdu. İzciler, otobüse binerek Çanakkale'ye doğru yola çıktılar. Saçlarına kına yapılıp gönderildiler! Çanakkale Savaşını aratmadı

Çanakkale'de Tarihle Yüzleşme

Kamp boyunca izciler, Çanakkale Savaşı'nın tarihini yerinde öğrenme fırsatı bulacak. Eğitimler, savaş döneminde yaşanan zorlukları ve kahramanlıkları anlamalarını sağlayacak. Ayrıca, bu deneyimle birlikte gençlerin milli bilinçlerinin pekişmesi amaçlanıyor.Saçlarına kına yapılıp gönderildiler! Çanakkale Savaşını aratmadı

# nisan, türkiye, destek, spor, uluslararası

22 Nis 2024 - 10:06 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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