Saçlarına kına yapılıp gönderildiler! Çanakkale Savaşını aratmadı

Milli Kültür ve Şehitleri Anma Vurgusu

Zonguldak'tan Çanakkale'ye doğru yola çıkan izciler, milli kültürün temel değerlerini öğrenmek ve Çanakkale Savaşı'nda yaşananları deneyimlemek için düzenlenen Milli Bilinç Kampı'na katılacaklar. 21-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan kamp, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından destekleniyor. Kamp, 10-18 yaş arasındaki gençlere yönelik olarak tasarlandı ve uluslararası katılımcıları da ağırlayacak.

Geleneksel Uğurlama Töreni

Cıva Gençlik İzcilik Kulübü'nden 42 izci ve lider, kampa katılmak üzere Eceabat ilçesinin Kocadere Köyü yakınlarındaki kışla mevkiine hareket etti. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende İl Müftü Vekili Tahir Erçin ve diğer yetkililer izcilere hitaben konuşmalar yaptı. Ayrıca, ailelerin çocuklarının saçına kına yakarak yaptıkları manevi destek, Türk kültüründeki derin anlamlarla yüklendi.

Kınalı Uğurlama: Anlamlı Bir Gelenek

Kına yakma geleneği, Türk kültüründe önemli bir yer tutuyor. Bu özel uygulama, izcilerin yola çıkış töreninde vurgulandı. Anne Azize Yılmaz Koca'nın, iki çocuğunun saçına kına yakarken duyduğu gurur ve umut, törenin duygusal anlarını oluşturdu. İzciler, otobüse binerek Çanakkale'ye doğru yola çıktılar.

Çanakkale'de Tarihle Yüzleşme

Kamp boyunca izciler, Çanakkale Savaşı'nın tarihini yerinde öğrenme fırsatı bulacak. Eğitimler, savaş döneminde yaşanan zorlukları ve kahramanlıkları anlamalarını sağlayacak. Ayrıca, bu deneyimle birlikte gençlerin milli bilinçlerinin pekişmesi amaçlanıyor.