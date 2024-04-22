Saçlarına kına yapılıp gönderildiler! Çanakkale Savaşını aratmadı
Zonguldak'tan 42 izci, Çanakkale Milli Bilinç Kampı için yola çıktı. Kına töreniyle uğurlanan izciler, Türk tarihi ve kültürünü deneyimleyecek.
Milli Kültür ve Şehitleri Anma Vurgusu
Zonguldak'tan Çanakkale'ye doğru yola çıkan izciler, milli kültürün temel değerlerini öğrenmek ve Çanakkale Savaşı'nda yaşananları deneyimlemek için düzenlenen Milli Bilinç Kampı'na katılacaklar. 21-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan kamp, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından destekleniyor. Kamp, 10-18 yaş arasındaki gençlere yönelik olarak tasarlandı ve uluslararası katılımcıları da ağırlayacak.
Geleneksel Uğurlama Töreni
Cıva Gençlik İzcilik Kulübü'nden 42 izci ve lider, kampa katılmak üzere Eceabat ilçesinin Kocadere Köyü yakınlarındaki kışla mevkiine hareket etti. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende İl Müftü Vekili Tahir Erçin ve diğer yetkililer izcilere hitaben konuşmalar yaptı. Ayrıca, ailelerin çocuklarının saçına kına yakarak yaptıkları manevi destek, Türk kültüründeki derin anlamlarla yüklendi.
Kınalı Uğurlama: Anlamlı Bir Gelenek
Kına yakma geleneği, Türk kültüründe önemli bir yer tutuyor. Bu özel uygulama, izcilerin yola çıkış töreninde vurgulandı. Anne Azize Yılmaz Koca'nın, iki çocuğunun saçına kına yakarken duyduğu gurur ve umut, törenin duygusal anlarını oluşturdu. İzciler, otobüse binerek Çanakkale'ye doğru yola çıktılar.
Çanakkale'de Tarihle Yüzleşme
Kamp boyunca izciler, Çanakkale Savaşı'nın tarihini yerinde öğrenme fırsatı bulacak. Eğitimler, savaş döneminde yaşanan zorlukları ve kahramanlıkları anlamalarını sağlayacak. Ayrıca, bu deneyimle birlikte gençlerin milli bilinçlerinin pekişmesi amaçlanıyor.
22 Nis 2024 - 10:06 Zonguldak- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.