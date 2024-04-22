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Doğada nadir görülen anlar kamerada! Karacaların yaptıklarına şok olacaksınız

Karabük'e bağlı Yenice ilçesi, Türkiye'nin ender bulunan büyük blok ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Bu doğal miras, zengin biyolojik çeşitliliği ve antik ağaçlarıyla bilinirken, bölge şimdi de iki karacanın kavgasıyla gündemde. Yenice'nin derin vadileri ve karışık yaşlı ormanlarının ortasında yaşanan bu olay, orman köylüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Doğada nadir görülen anlar kamerada! Karacaların yaptıklarına şok olacaksınız
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Yaban Hayatının Çarpıcı Anları

Yenice, biyolojik çeşitlilik açısından Avrupa'nın en değerli bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada görülen yaban hayatı çeşitliliği, bölgenin doğal zenginliklerini gözler önüne seriyor. İki karacanın kavgası ise, bu çeşitliliğin en çarpıcı örneklerinden biri. Orman içinde nadiren görülen bu doğa olayı, yerel halk tarafından tesadüfen kaydedildi ve karacalar kısa süre sonra gözden kayboldu.

Doğada nadir görülen anlar kamerada! Karacaların yaptıklarına şok olacaksınız

Doğa Tutkunları ve Fotoğrafçılar İçin Kaçırılmayacak Anlar

Yenice Ormanları, her yıl doğa tutkunları ve fotoğrafçıları ağırlıyor. Bu doğal habitat, nadir bulunan faunayla ve flora ile ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. İki karacanın kavgası, doğa fotoğrafçılığı için benzersiz bir an sunuyor ve bölgenin vahşi yaşamını daha yakından tanıma fırsatı veriyor.Doğada nadir görülen anlar kamerada! Karacaların yaptıklarına şok olacaksınız

Yenice'nin Korunması ve Sürdürülebilir Turizm

Bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyeli, bu tür doğal olayların kayıt altına alınmasıyla daha da artıyor. Yenice Ormanları'nın korunması, biyolojik çeşitlilik için büyük önem taşıyor. Bu nadir görülen olaylar, bölgenin doğal güzelliklerinin korunması ve farkındalık yaratılmasına katkı sağlıyor.
# doğa, avrupa

22 Nis 2024 - 10:13 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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