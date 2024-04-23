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D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatan kaza!

Bolu Dağı Taşaltı mevkisinde meydana gelen trafik kazası, D-100 kara yolunda ulaşımı ciddi şekilde etkiledi. Ankara yönünde ilerleyen C.Ş. yönetimindeki 81 BF 555 plakalı otomobil, canlı tavuk yüklü M.B. idaresindeki 34 GSY 70 plakalı kamyon ile çarpıştı. Bu olay, bölge trafiğinde önemli aksamalara neden oldu.

Anadolu Ajansı
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D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatan kaza!
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Kaza Sonrası Acil Müdahale

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olası can kaybı veya yaralanmalar konusunda hızlı bir değerlendirme yaptı. Neyse ki, bu tehlikeli çarpışma sonucunda ölen ya da ciddi şekilde yaralanan olmadı.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatan kaza!

Trafikte Kısa Süreli Aksama ve Normalleşme Süreci

Kazanın meydana geldiği D-100 kara yolunun Düzce kesimi, araçların kaldırılma işlemleri tamamlanana kadar tek şerit üzerinden kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Bu süreçte yolcular ve sürücüler, geçici trafik düzenlemelerine uyum sağlamak zorunda kaldı. İlgili ekiplerin etkin müdahalesiyle, araçlar yoldan hızla kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatan kaza!

Güvenli Sürüş ve Dikkat Çağrısı

Bu tür kazalar, sürücülere yol koşullarına ve araç hızlarına karşı dikkatli olmaları konusunda önemli bir hatırlatma yapıyor. Ayrıca, özellikle yoğun trafikli bölgelerde ve kötü hava koşullarında ekstra dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Sürücülerden, her zaman trafik kurallarına uygun hareket etmeleri ve yolları paylaşırken sorumluluk sahibi olmaları bekleniyor.
# araç, düzce, trafik, kaza

23 Nis 2024 - 09:20 Düzce- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı
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