Asker eğlencesi tehlike saçtı! Silahlar havada
Karabük’ün Soğanlı köyü Pazaryeri Mahallesi’nde gerçekleşen asker eğlencesi, tehlikeli anlara sahne oldu. Asker eğlencesinde yer alan ve yakın zamanda askere gidecek olan genç için düzenlenen etkinlik, silah sesleriyle yankılandı. Eğlencenin neşesi, bazı katılımcıların sorumsuzca hareketleri ile gölgelendi.
Tehlikeli Kutlama: Otomatik Silahlar Kullanıldı
Eğlence sırasında, 5 kişilik bir grup, otomatik silahlar dahil olmak üzere çeşitli ateşli silahlarla havaya ateş açarak çevre güvenliğini tehlikeye attı. Bu tehlikeli anlar, diğer katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, silah seslerinin yükseldiği ve etrafa saçılan mermi kovanlarının yer aldığı görülüyor.
Yasalara Aykırı Davranış ve Toplumsal Tepki
Türkiye yasalarına göre, havaya ateş açmak büyük tehlikeler arz eden ve kesinlikle yasak olan bir eylemdir. Bu tür davranışlar, hem yaralanma hem de ölüm riskini beraberinde getirirken, çevreye ve topluma karşı sorumsuz bir tutum sergilemektedir. Karabük'teki bu olay, sosyal medyada ve yerel topluluklar arasında ciddi tepkilere neden oldu. Olayın ardından yetkililerin nasıl bir adım atacağı ve bu tür tehlikeli eğlencelere karşı önlemlerin artırılıp artırılmayacağı merak konusu oldu.
23 Nis 2024 - 09:50 Karabük- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.