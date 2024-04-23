-

Asker eğlencesi tehlike saçtı! Silahlar havada

Karabük’ün Soğanlı köyü Pazaryeri Mahallesi’nde gerçekleşen asker eğlencesi, tehlikeli anlara sahne oldu. Asker eğlencesinde yer alan ve yakın zamanda askere gidecek olan genç için düzenlenen etkinlik, silah sesleriyle yankılandı. Eğlencenin neşesi, bazı katılımcıların sorumsuzca hareketleri ile gölgelendi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Tehlikeli Kutlama: Otomatik Silahlar Kullanıldı

Eğlence sırasında, 5 kişilik bir grup, otomatik silahlar dahil olmak üzere çeşitli ateşli silahlarla havaya ateş açarak çevre güvenliğini tehlikeye attı. Bu tehlikeli anlar, diğer katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, silah seslerinin yükseldiği ve etrafa saçılan mermi kovanlarının yer aldığı görülüyor.

Asker eğlencesi tehlike saçtı! Silahlar havada

Yasalara Aykırı Davranış ve Toplumsal Tepki

Türkiye yasalarına göre, havaya ateş açmak büyük tehlikeler arz eden ve kesinlikle yasak olan bir eylemdir. Bu tür davranışlar, hem yaralanma hem de ölüm riskini beraberinde getirirken, çevreye ve topluma karşı sorumsuz bir tutum sergilemektedir. Karabük'teki bu olay, sosyal medyada ve yerel topluluklar arasında ciddi tepkilere neden oldu. Olayın ardından yetkililerin nasıl bir adım atacağı ve bu tür tehlikeli eğlencelere karşı önlemlerin artırılıp artırılmayacağı merak konusu oldu.
# türkiye, çevre, karabük

23 Nis 2024 - 09:50 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Tıbbi sarf malzeme ve patoloji laboratuvarı sarf malzeme satın alınacaktır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Resmi İlandır mask
Tıbbi sarf malzeme ve patoloji laboratuvarı sarf malzeme satın alınacaktır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
MENGEN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI Resmi İlandır mask
MENGEN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Resmi İlandır mask
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Karton bardak kurasıyla mahalle muhtarı belirlendi! İtirazlar yükseliyor mask
Karton bardak kurasıyla mahalle muhtarı belirlendi! İtirazlar yükseliyor
Makam koltuğuna oturan öğrencinin sözleri herkesi şaşırttı! İşte yerine getirilmesini istediği talep mask
Makam koltuğuna oturan öğrencinin sözleri herkesi şaşırttı! İşte yerine getirilmesini istediği talep
Şoke eden cinayet! Ticari taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu mask
Şoke eden cinayet! Ticari taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu
Asker eğlencesi tehlike saçtı! Silahlar havada mask
Asker eğlencesi tehlike saçtı! Silahlar havada
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatan kaza! mask
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatan kaza!
Doğada nadir görülen anlar kamerada! Karacaların yaptıklarına şok olacaksınız mask
Doğada nadir görülen anlar kamerada! Karacaların yaptıklarına şok olacaksınız

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL