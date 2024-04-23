Asker eğlencesi tehlike saçtı! Silahlar havada

Tehlikeli Kutlama: Otomatik Silahlar Kullanıldı

Eğlence sırasında, 5 kişilik bir grup, otomatik silahlar dahil olmak üzere çeşitli ateşli silahlarla havaya ateş açarak çevre güvenliğini tehlikeye attı. Bu tehlikeli anlar, diğer katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, silah seslerinin yükseldiği ve etrafa saçılan mermi kovanlarının yer aldığı görülüyor.

Yasalara Aykırı Davranış ve Toplumsal Tepki

Türkiye yasalarına göre, havaya ateş açmak büyük tehlikeler arz eden ve kesinlikle yasak olan bir eylemdir. Bu tür davranışlar, hem yaralanma hem de ölüm riskini beraberinde getirirken, çevreye ve topluma karşı sorumsuz bir tutum sergilemektedir. Karabük'teki bu olay, sosyal medyada ve yerel topluluklar arasında ciddi tepkilere neden oldu. Olayın ardından yetkililerin nasıl bir adım atacağı ve bu tür tehlikeli eğlencelere karşı önlemlerin artırılıp artırılmayacağı merak konusu oldu.