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Şoke eden cinayet! Ticari taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Kastamonu, Araç ilçesinde kaybolan ticari taksi şoförü Akif Eymür, ormanlık alanda silahla vurulmuş olarak bulundu. Cinayet şüphelisi M.B. gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

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Şoke eden cinayet! Ticari taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu
Şoke eden cinayet! Ticari taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaybolan ticari taksi şoförü Akif Eymür'ün cesedi, ormanlık bir alanda silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesinin kayıp ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu, Eymür'ün cesedi, kullanmış olduğu 37 T 6508 plakalı ticari taksiden 500 metre uzakta keşfedildi. Olay yerinde incelemeler yapan Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı çalışmaları devam ediyor.

Şoke eden cinayet! Ticari taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Detaylı Soruşturma ve Gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle sonuçlanan bu olayın ardından son olarak Eymür'ün taksisine binen M.B. isimli şahsı şüpheli olarak tespit etti ve gözaltına aldı. Şüpheli M.B., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Akif Eymür'ün ölümü ile ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Şoke eden cinayet! Ticari taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Toplumda Endişe Yaratan Vaka

Bu trajik olay, yerel toplumda büyük bir endişe ve üzüntü yarattı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan Eymür'ün cenazesi, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği sürece orada kalacak. Soruşturma, gasp ve kasten öldürme suçları kapsamında ilerlerken, yetkililer olayın ayrıntılarını çözmek için yoğun çaba sarf ediyor.Şoke eden cinayet! Ticari taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Adalet Arayışı

Akif Eymür'ün yakınları ve yerel halk, adaletin sağlanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlat

Şoke eden cinayet! Ticari taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

ılması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.

# araç, kastamonu, eğitim

23 Nis 2024 - 10:06 Kastamonu/ Araç- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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