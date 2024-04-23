Makam koltuğuna oturan öğrencinin sözleri herkesi şaşırttı! İşte yerine getirilmesini istediği talep
İnebolu'da 23 Nisan etkinlikleri sırasında kaymakamlık koltuğuna oturan öğrenciler, deniz kirliliği ve sokak hayvanları gibi çevresel sorunlara dikkat çekti.
Öğrencilerden Belediyeye Çevre Talimatı
İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın makamını devralan Mustafa Şerbetçi İlkokulu öğrencileri Esila Buğlem Kaş ve Ali Karagülleoğlu, belediye başkanı Engin Uzuner ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öğrenciler, denizlerin kirliliğine sebep olan kanalizasyon ve lağım atıklarının denize akıtılmaması gerektiğini vurguladı.
Çevre ve Sağlık Vurgusu
Esila Buğlem Kaş, denizlerin kirliliğinin insan sağlığı ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Deniz kirliliğinin yüzme sırasında sağlık sorunlarına yol açtığını ve balık popülasyonlarını tehdit ettiğini belirten Kaş, çözüm olarak atıkların denizlere akıtılmaması gerektiğini ifade etti.
İlçenin Yeşillendirilmesi ve Sokak Hayvanlarına Çözüm Talebi
Ayrıca, Kaş İnebolu’nun ağaçlandırılmasını ve sokak hayvanları sorununa kalıcı çözümler bulunmasını talep etti. Görüşmede, ilçede yaşanan otopark sorunu için de çözüm önerileri sunuldu.
Kaymakam Baycar, etkinlik sonrasında öğrencileri okullarına makam aracı ile bıraktı. Bu özel günde, çocukların seslerini duyurarak çevre bilincini artırmaya yönelik önemli adımlar attıkları görüldü.
23 Nis 2024 - 10:14 Kastamonu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.