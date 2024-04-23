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Makam koltuğuna oturan öğrencinin sözleri herkesi şaşırttı! İşte yerine getirilmesini istediği talep

İnebolu'da 23 Nisan etkinlikleri sırasında kaymakamlık koltuğuna oturan öğrenciler, deniz kirliliği ve sokak hayvanları gibi çevresel sorunlara dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
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Makam koltuğuna oturan öğrencinin sözleri herkesi şaşırttı! İşte yerine getirilmesini istediği talep
Makam koltuğuna oturan öğrencinin sözleri herkesi şaşırttı! İşte yerine getirilmesini istediği talep
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Öğrencilerden Belediyeye Çevre Talimatı

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın makamını devralan Mustafa Şerbetçi İlkokulu öğrencileri Esila Buğlem Kaş ve Ali Karagülleoğlu, belediye başkanı Engin Uzuner ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öğrenciler, denizlerin kirliliğine sebep olan kanalizasyon ve lağım atıklarının denize akıtılmaması gerektiğini vurguladı.

Makam koltuğuna oturan öğrencinin sözleri herkesi şaşırttı! İşte yerine getirilmesini istediği talep

Çevre ve Sağlık Vurgusu

Esila Buğlem Kaş, denizlerin kirliliğinin insan sağlığı ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Deniz kirliliğinin yüzme sırasında sağlık sorunlarına yol açtığını ve balık popülasyonlarını tehdit ettiğini belirten Kaş, çözüm olarak atıkların denizlere akıtılmaması gerektiğini ifade etti.Makam koltuğuna oturan öğrencinin sözleri herkesi şaşırttı! İşte yerine getirilmesini istediği talep

İlçenin Yeşillendirilmesi ve Sokak Hayvanlarına Çözüm Talebi

Ayrıca, Kaş İnebolu’nun ağaçlandırılmasını ve sokak hayvanları sorununa kalıcı çözümler bulunmasını talep etti. Görüşmede, ilçede yaşanan otopark sorunu için de çözüm önerileri sunuldu.Makam koltuğuna oturan öğrencinin sözleri herkesi şaşırttı! İşte yerine getirilmesini istediği talep

Kaymakam Baycar, etkinlik sonrasında öğrencileri okullarına makam aracı ile bıraktı. Bu özel günde, çocukların seslerini duyurarak çevre bilincini artırmaya yönelik önemli adımlar attıkları görüldü.

# belediye, çevre

23 Nis 2024 - 10:14 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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