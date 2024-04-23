Karton bardak kurasıyla mahalle muhtarı belirlendi! İtirazlar yükseliyor

Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki Boyran Mahallesi, muhtarlık için çekişmeli bir sürecin ortasında. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, Mehmet Aksoy ile Ali Altun arasındaki oy farkı sadece üç oyla sınırlı kaldı. Ancak, itirazlarla dolu bir süreç başladı.

Kağıt Bardak Kurası: Usulsüzlük İddiaları Artıyor

İtirazlar sonrasında yapılan tekrar sayımlarda üç oy geçersiz sayıldı ve muhtarlık için kura çekimine geçildi. Ancak, kuranın açık bir şekilde karton bardakta yapılması, tartışmaları alevlendirdi. Aksoy, bu durumu "usulsüz" olarak nitelendirirken, Altun'un zaferi de tartışmalı hale geldi.

Muhtarlık Seçimi: Adil Bir Süreç Mümkün mü?

Boyran Mahallesi'nde yaşananlar, seçim süreçlerinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem Aksoy hem de Altun'un itirazları, adil bir seçim sürecinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, kuranın nasıl çekilmesi gerektiği konusunda net bir kılavuz olmaması, süreci karmaşık hale getiriyor.

YSK Kararı Bekleniyor: Ne Olacak Mahallenin Kaderi?

YSK'nın bu süreçte vereceği karar, Boyran Mahallesi'nin geleceğini belirleyecek. Ancak, tartışmalar devam ediyor ve mahalle sakinleri, adil bir kararın önemini vurguluyor. Kura çekimi, mahalle demokrasisinin temelini oluşturuyor ancak nasıl yapılacağı konusunda net kuralların olması gerekiyor.