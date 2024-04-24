Melek Mosso ve Bolu Belediye Başkanı’ndan 23 Nisan’da müzik ve dans şöleni! Vatandaş çoştu
Melek Mosso, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bolu'da konser verdi. Binlerce izleyici, bayram coşkusunu Mosso'nun şarkılarıyla yaşadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da evlilik yıldönümünü kutladı.
Ulusal Bayramda Sanat Şöleni
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Bolu’da ünlü sanatçı Melek Mosso’nun verdiği konserle taçlandı. Binlerce Bolulu, Melek Mosso’nun enerjik performansıyla bayram coşkusunu iki katına çıkardı. Bolu Belediyesi’nin düzenlediği bu özel etkinlik, şehrin farklı noktalarından katılımcıları bir araya getirdi.
Tanju Özcan’dan Evlilik Yıldönümü Kutlaması
Konsere özel bir renk katan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi, evliliklerinin 25. yıl dönümünü bu anlamlı günde kutlama fırsatı buldu. Başkan Özcan ve eşi, Melek Mosso’nun seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans ederken, alanı dolduran kalabalık tarafından dakikalarca alkışlandı.
Binlerce Genç, Mosso ile Şarkılarını Hep Bir Ağızdan Söyledi
Melek Mosso’nun sahneye çıkmasıyla birlikte, konser alanını dolduran gençler, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Bolulular, Mosso’nun popüler şarkılarıyla birlikte bayramın tadını çıkardı. Etkinlik boyunca gençlerin enerjisi ve coşkusu gözlemlendi.
Coşkulu Bayram Kutlaması ve Mosso'nun Etkileyici Performansı
23 Nisan’da Bolu’da gerçekleşen bu konser, hem anlamlı bir bayramı kutlamak hem de ünlü bir sanatçının performansını izlemek isteyenler için unutulmaz bir deneyim oldu. Melek Mosso, sahne performansı ve samimi tavırlarıyla dinleyicilerin gönlünde taht kurdu. Etkinlik, sanat ve müziğin, özel günleri daha da özel kılma gücünü bir kez daha gösterdi.
24 Nis 2024 - 09:16 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.