Bolu'da bir dostluk hikayesi! Genç kız ve sultan papağanı maraz
Bolu'da yaşayan 18 yaşındaki Fatmagül İmamoğlu, hayatının büyük bir kısmını sultan papağanı "Maraz" ile geçiriyor. Fatmagül'ün babası, kızının papağanlara olan ilgisini bildiği için ona bu değerli hediyeyle sürpriz yapmış. Maraz ve Fatmagül arasındaki sıra dışı dostluk, şehirde dikkat çekiyor.
Gün Boyu Beraberlik: Maraz ve Fatmagül'ün Sıradışı İlişkisi
Fatmagül, Maraz'la olan yakın ilişkisini, "Aynı odadayız, kafesi hep açık, canı istediğinde yuvasına giriyor" sözleriyle anlatıyor. Maraz genellikle Fatmagül'ün omzunda yer alıyor ve beraber dışarıda vakit geçiriyorlar. İster bisiklet turu olsun, ister parktaki spor aletlerini kullanma, bu ikili her zaman beraber.
Papağan Maraz: Güneşi ve Gezmeyi Seven Bir Karakter
Fatmagül, bir yaşındaki Maraz'ın güneşli havalarda dışarıda olmayı çok sevdiğini belirtiyor. Maraz'ın gezmeyi sevdiği ve insanlardan biraz çekingen olduğunu söyleyen Fatmagül, onun kedilerle olan uyumlu ilişkisine de değiniyor. İmamoğlu, bu deneyimin kendisi için bir ilk olduğunu, daha önce papağan beslemediğini ancak Maraz'ı çok sevdiğini ifade ediyor.
Sıradışı Dostluk ve İlgi Çeken Bir İkili
Fatmagül ve Maraz'ın öyküsü, etraflarındakilerin ilgisini çekmekte. Bolu merkezde sıklıkla görülen bu ikili, yerel halkın ve ziyaretçilerin sevgisini kazanmış durumda. Fatmagül, Maraz ile kurduğu derin bağı, onunla olan günlük maceraları ve papağanın kişiliği hakkında paylaşımlarda bulunuyor.
24 Nis 2024 - 09:24 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.