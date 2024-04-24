Bolu'da bir dostluk hikayesi! Genç kız ve sultan papağanı maraz

Gün Boyu Beraberlik: Maraz ve Fatmagül'ün Sıradışı İlişkisi

Fatmagül, Maraz'la olan yakın ilişkisini, "Aynı odadayız, kafesi hep açık, canı istediğinde yuvasına giriyor" sözleriyle anlatıyor. Maraz genellikle Fatmagül'ün omzunda yer alıyor ve beraber dışarıda vakit geçiriyorlar. İster bisiklet turu olsun, ister parktaki spor aletlerini kullanma, bu ikili her zaman beraber.

Papağan Maraz: Güneşi ve Gezmeyi Seven Bir Karakter

Fatmagül, bir yaşındaki Maraz'ın güneşli havalarda dışarıda olmayı çok sevdiğini belirtiyor. Maraz'ın gezmeyi sevdiği ve insanlardan biraz çekingen olduğunu söyleyen Fatmagül, onun kedilerle olan uyumlu ilişkisine de değiniyor. İmamoğlu, bu deneyimin kendisi için bir ilk olduğunu, daha önce papağan beslemediğini ancak Maraz'ı çok sevdiğini ifade ediyor.

Sıradışı Dostluk ve İlgi Çeken Bir İkili

Fatmagül ve Maraz'ın öyküsü, etraflarındakilerin ilgisini çekmekte. Bolu merkezde sıklıkla görülen bu ikili, yerel halkın ve ziyaretçilerin sevgisini kazanmış durumda. Fatmagül, Maraz ile kurduğu derin bağı, onunla olan günlük maceraları ve papağanın kişiliği hakkında paylaşımlarda bulunuyor.