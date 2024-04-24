-

İtfaiye ekipleri uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobili son anda kurtardı

Düzce, Çilimli'de uçurum kenarında asılı kalan araç, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı. İki kişi kazayı yara almadan atlattı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
İtfaiye ekipleri uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobili son anda kurtardı
İtfaiye ekipleri uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobili son anda kurtardı
+3
Büyütmek için resme tıklayın

Düzce'nin Çilimli ilçesi, adeta bir film sahnesini aratmayacak bir kurtuluş öyküsüne sahne oldu. Karaçörtlen köyü istikametinden Çilimli'ye doğru seyir halinde olan A.B. yönetimindeki 06 CTH 417 plakalı Mazda otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tehlikeli bir şekilde uçurumun kenarında asılı kaldı.

İtfaiye ekipleri uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobili son anda kurtardı

Sürücü ve Yolcu Mucizevi Şekilde Kurtuldu

Araç içerisinde bulunan iki kişi, kazayı yara almadan atlatarak araçtan güvenli bir şekilde indi. Bu sırada, çevredeki vatandaşlar otomobilin uçuruma doğru kaymaya başladığını fark ederek durumu hemen Çilimli ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.İtfaiye ekipleri uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobili son anda kurtardı

İtfaiye Ekipleri Zamanla Yarıştı

Kaza yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanma ihtimali bulunan ve her an tehlike arz eden aracı büyük bir ustalıkla kurtardı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.İtfaiye ekipleri uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobili son anda kurtardı

Polis Ekipleri Olay Yerinde

Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatan polis ekipleri, kaza anının detaylarını çözmeye çalışıyor. Araçta teknik bir arıza olup olmadığı veya sürücünün herhangi bir kusuru bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Bu araştırmalar, benzer kazaların önlenmesi adına önemli bilgiler sunacak.İtfaiye ekipleri uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobili son anda kurtardı

# düzce, kaza, araç, otomobil, polis

24 Nis 2024 - 09:59 Düzce/ Çilimli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Tıbbi sarf malzeme ve patoloji laboratuvarı sarf malzeme satın alınacaktır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Resmi İlandır mask
Tıbbi sarf malzeme ve patoloji laboratuvarı sarf malzeme satın alınacaktır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
MENGEN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI Resmi İlandır mask
MENGEN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Resmi İlandır mask
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İtfaiye ekipleri uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobili son anda kurtardı mask
İtfaiye ekipleri uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobili son anda kurtardı
23 Nisan Bolu'da unutulmaz oldu! Fenerler, bayraklar ve müzikle dolu bir gece mask
23 Nisan Bolu'da unutulmaz oldu! Fenerler, bayraklar ve müzikle dolu bir gece
Bolu'da bir dostluk hikayesi! Genç kız ve sultan papağanı maraz mask
Bolu'da bir dostluk hikayesi! Genç kız ve sultan papağanı maraz
Melek Mosso ve Bolu Belediye Başkanı’ndan 23 Nisan’da müzik ve dans şöleni! Vatandaş çoştu mask
Melek Mosso ve Bolu Belediye Başkanı’ndan 23 Nisan’da müzik ve dans şöleni! Vatandaş çoştu
Karton bardak kurasıyla mahalle muhtarı belirlendi! İtirazlar yükseliyor mask
Karton bardak kurasıyla mahalle muhtarı belirlendi! İtirazlar yükseliyor
Makam koltuğuna oturan öğrencinin sözleri herkesi şaşırttı! İşte yerine getirilmesini istediği talep mask
Makam koltuğuna oturan öğrencinin sözleri herkesi şaşırttı! İşte yerine getirilmesini istediği talep

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL