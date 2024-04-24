İtfaiye ekipleri uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobili son anda kurtardı

Düzce'nin Çilimli ilçesi, adeta bir film sahnesini aratmayacak bir kurtuluş öyküsüne sahne oldu. Karaçörtlen köyü istikametinden Çilimli'ye doğru seyir halinde olan A.B. yönetimindeki 06 CTH 417 plakalı Mazda otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tehlikeli bir şekilde uçurumun kenarında asılı kaldı.

Sürücü ve Yolcu Mucizevi Şekilde Kurtuldu

Araç içerisinde bulunan iki kişi, kazayı yara almadan atlatarak araçtan güvenli bir şekilde indi. Bu sırada, çevredeki vatandaşlar otomobilin uçuruma doğru kaymaya başladığını fark ederek durumu hemen Çilimli ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Zamanla Yarıştı

Kaza yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanma ihtimali bulunan ve her an tehlike arz eden aracı büyük bir ustalıkla kurtardı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.

Polis Ekipleri Olay Yerinde

Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatan polis ekipleri, kaza anının detaylarını çözmeye çalışıyor. Araçta teknik bir arıza olup olmadığı veya sürücünün herhangi bir kusuru bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Bu araştırmalar, benzer kazaların önlenmesi adına önemli bilgiler sunacak.