Şiddet mağduru kediye yapılanlar görenlerin içini sızlattı!

Bir Kedinin Kurtuluş Hikayesi: Şiddet Mağduru Kedinin İyileşme Yolculuğu

Zonguldak'ta vicdansız bir saldırıya maruz kalan sahipsiz bir kedi, çene kırığı ve diş kaybı yaşadı. Vatandaşların durumu fark etmesi ve hayvansever Seda Mercan'a haber vermesiyle, yaralı kedi derhal bir veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Fatih Yaman'ın önderliğinde, kedi zorlu bir tedavi sürecine başladı.

Yoğun Bakım ve Ameliyat: Kedinin Hayata Tutunuşu

Kedinin sağlık durumu başlangıçta oldukça ciddiydi. Dr. Yaman, "Kedi ilk geldiğinde ameliyat için yeterince güçlü değildi. Ancak ona bir bebek gibi özen gösterdik ve sonunda ameliyata hazır hale geldi," dedi. Ameliyat sırasında kedinin kırık çenesine plaka yerleştirildi ve serklaj telleri ile sabitlendi.

Başarıyla Sonuçlanan Operasyon ve Sonrası

Ameliyat sonrası kedinin durumu hızla iyileşmeye başladı. İlk birkaç gün sıvı gıda ile beslenen kedi, şimdi kendi başına sağlam gıdaları tüketebiliyor. Veterinerin açıklamasına göre, "Kedinin iyileşme süreci beklediğimizden çok daha başarılı oldu. Şimdi eski gücüne kavuştu ve durumu günden güne daha iyiye gidiyor."

Hayvanseverin Gözünden: Duygusal Bir Yolculuk

Seda Mercan, kediyle ilk karşılaştığında duygusal anlar yaşadığını belirtti. "Kediyi aldığımda durumuna inanamayıp ağlamıştım, ancak veteriner hekimlerimizin özverisi sayesinde hayvan inanılmaz derecede iyileşti," diye ekledi.