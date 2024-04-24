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Bolu’da gece yarısı ilginç kaza! Navigasyona bakayım derken, kendini su kanalında buldu!

Bolu'da gece yarısı navigasyon hatasıyla su kanalına uçan otomobil, sabah vatandaşların ihbarı ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Herhangi bir yaralanma veya hasar olmadan sonuçlanan bu ilginç kaza, bölge sakinlerini şaşırttı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da gece yarısı ilginç kaza! Navigasyona bakayım derken, kendini su kanalında buldu!
Bolu’da gece yarısı ilginç kaza! Navigasyona bakayım derken, kendini su kanalında buldu!
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Bolu’da yaşanan ilginç trafik kazası gece saatlerinde gerçekleşti. D-100 kara yoluna çıkmaya çalışan bir sürücü, navigasyon cihazının yönlendirmesiyle kontrolünü kaybederek su kanalına düştü. Olay, Çıkınlar Mahallesi, Ziya Paşa Sokak üzerinde meydana geldi.

Bolu’da gece yarısı ilginç kaza! Navigasyona bakayım derken, kendini su kanalında buldu!

Navigasyon Hatası: Sürücü Su Kanalında

Edinilen bilgilere göre, plakası 41 ABC 098 olan otomobil, Ziya Paşa Sokak'ta seyir halindeyken navigasyon cihazına bakma sonucu su kanalına saplandı. Yeşil bir alana doğru uçan araçta bulunan sürücü, herhangi bir yaralanma yaşamadan araçtan güvenle çıktı. Ancak, aracını su kanalından çıkaramayarak olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Bolu’da gece yarısı ilginç kaza! Navigasyona bakayım derken, kendini su kanalında buldu!

Vatandaşlar Durumu Bildirdi, Polis Olay Yerinde

Sabah erken saatlerde başka vatandaşlar su kanalında mahsur kalan otomobili fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araçta sürücünün olmadığını belirledi. Kısa süre içinde araç sürücüsüne ulaşılarak durum hakkında bilgi verildi.

Bolu’da gece yarısı ilginç kaza! Navigasyona bakayım derken, kendini su kanalında buldu!

Araç Kurtarma Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Kaza yerine gelen sürücü, çekici yardımıyla otomobilini su kanalından çıkarmayı başardı. Yapılan incelemelerde, aracın herhangi bir hasar almadığı görüldü.

Bolu’da gece yarısı ilginç kaza! Navigasyona bakayım derken, kendini su kanalında buldu!

# trafik, kaza, araç, otomobil, polis

24 Nis 2024 - 12:07 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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