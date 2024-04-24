Bolu’da gece yarısı ilginç kaza! Navigasyona bakayım derken, kendini su kanalında buldu!
Bolu'da gece yarısı navigasyon hatasıyla su kanalına uçan otomobil, sabah vatandaşların ihbarı ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Herhangi bir yaralanma veya hasar olmadan sonuçlanan bu ilginç kaza, bölge sakinlerini şaşırttı.
Bolu’da yaşanan ilginç trafik kazası gece saatlerinde gerçekleşti. D-100 kara yoluna çıkmaya çalışan bir sürücü, navigasyon cihazının yönlendirmesiyle kontrolünü kaybederek su kanalına düştü. Olay, Çıkınlar Mahallesi, Ziya Paşa Sokak üzerinde meydana geldi.
Navigasyon Hatası: Sürücü Su Kanalında
Edinilen bilgilere göre, plakası 41 ABC 098 olan otomobil, Ziya Paşa Sokak'ta seyir halindeyken navigasyon cihazına bakma sonucu su kanalına saplandı. Yeşil bir alana doğru uçan araçta bulunan sürücü, herhangi bir yaralanma yaşamadan araçtan güvenle çıktı. Ancak, aracını su kanalından çıkaramayarak olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı.
Vatandaşlar Durumu Bildirdi, Polis Olay Yerinde
Sabah erken saatlerde başka vatandaşlar su kanalında mahsur kalan otomobili fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araçta sürücünün olmadığını belirledi. Kısa süre içinde araç sürücüsüne ulaşılarak durum hakkında bilgi verildi.
Araç Kurtarma Operasyonu Başarıyla Tamamlandı
Kaza yerine gelen sürücü, çekici yardımıyla otomobilini su kanalından çıkarmayı başardı. Yapılan incelemelerde, aracın herhangi bir hasar almadığı görüldü.
24 Nis 2024 - 12:07 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.