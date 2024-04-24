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Kaçak firari yakayı ele verdi! 42 Yıl hapis cezası bulunan şüpheli kıskıvrak!

Karabük'te kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 42 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezasını çekerken firar eden bir kişi, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Karakoldan Kaçış Son Buldu: Karabük'te Nefes Kesen Operasyon

Karabük Açık Cezaevi'nden 7 Nisan'da kaçan M.G. isimli şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği tarafından yürütülen dikkatli bir operasyonla yakayı ele verdi. M.G., hakkında kasten öldürme suçundan 42 yıl 40 ay 47 gün hapis cezası bulunuyordu.

Adalet Peşini Bırakmadı: Kaçan Firari, Emniyetin Sıkı Takibiyle Yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde aranan kişilerin yakalanması amacıyla özel bir çalışma yürüttü. Bu çalışma sonucunda, şüpheli şahıs, firar ettiği cezaevine oldukça yakın bir bölgede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan M.G., tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaçak firari yakayı ele verdi! 42 Yıl hapis cezası bulunan şüpheli kıskıvrak!

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama: "Huzur ve Güvenlik İçin Mücadelemiz Devam Edecek"

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehrin huzurunu ve vatandaşların güvenliğini bozacak her türlü suçla mücadele edileceği, suçluların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların aralıksız süreceği vurgulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuru için suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Karabük Emniyeti'nden Kesintisiz Adalet Vurgusu

Bu olay, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nün suçlulara göz açtırmadığını ve hukukun üstünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Karabük'te suç oranlarının düşürülmesi ve vatandaşların güvenli bir ortamda yaşaması için emniyet güçlerinin çabaları devam edecek.

# karabük, nisan

24 Nis 2024 - 12:30 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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