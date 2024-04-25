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Özel tarihlerde nikah yoğunluğu! Bolu’da 24 Nisan rüzgarı

Bolu'da 24 Nisan 2024'te 20'den fazla çift, özel bir tarih seçerek nikah masasına oturdu. Bolu Belediyesi Nikah Salonu, bu özel günde unutulmaz anlara sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Özel tarihlerde nikah yoğunluğu! Bolu’da 24 Nisan rüzgarı
Özel tarihlerde nikah yoğunluğu! Bolu’da 24 Nisan rüzgarı
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Bolu'da Unutulmaz Bir Tarih Seçimi

Bolu'da evlilik hayallerini özel bir tarihte gerçekleştirmek isteyen çiftler için 24 Nisan 2024, adeta bir buluşma noktası oldu. Bolu Belediyesi Nikah Salonu, bu özel günde 20'den fazla çiftin evlilik yolunda ilk adımlarını attıkları mekan haline geldi. Nikah tarihlerini anlamlı kılmak isteyen çiftler, bu tarihi özellikle seçerek unutulmaz bir başlangıç yapmayı tercih ettiler.

Özel tarihlerde nikah yoğunluğu! Bolu’da 24 Nisan rüzgarı

Yoğun Talep Karşısında Nikah Salonları Doldu Taştı

Bolu Belediyesi'nde sabah saatlerinden itibaren başlayan nikah yoğunluğu, gün boyunca devam etti. Aylar öncesinden randevularını alan çiftler, 24.04.2024 tarihinde dünyaevine girmek için adeta nikah salonlarına akın etti. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, bu tarihin popülerliğine dair, “Her yıl belirli günlerde nikah sayımız artış gösteriyor. Bugün de 24.04.2024 olması sebebiyle çok sayıda çiftimiz bizden randevu talep etti. Özellikle damatların evlilik yıldönümlerini unutmamaları için bu tarihi tercih ediyor olmaları dikkat çekici” şeklinde konuştu.Özel tarihlerde nikah yoğunluğu! Bolu’da 24 Nisan rüzgarı

Bolu’da Nikah Rekoru: Bir Günde 20'den Fazla Çift

Özel tarihlerde evlenme trendi, Bolu’da da kendini gösterdi. Belediye nikah salonlarında gün boyu süren nikah maratonu, çiftlerin ve ailelerin bu özel günü kutlamalarına olanak sağladı. Bolu Belediyesi'nde gerçekleşen nikah törenleri, çiftler için anlam ve heyecan dolu bir deneyim sundu.Özel tarihlerde nikah yoğunluğu! Bolu’da 24 Nisan rüzgarı

Bolu’da Evlilik Sezonu Açıldı

Her yıl olduğu gibi, Bolu Belediyesi bu yıl da tarihlerin özel kombinasyonlarına denk gelen günlerde nikah salonlarının kapılarını araladı. 24 Nisan, evlilik tarihlerini benzersiz kılmak isteyenler için vazgeçilmez bir fırsat sunuyor. Bolu'da, evliliklerini bu özel tarihle taçlandırmak isteyenlerin sayısının her geçen yıl arttığı gözlemleniyor.

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25 Nis 2024 - 09:17 Bolu- Gündem

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