Bolu'da trafik denetimleri arttı! Sürücülere göz açtırılmıyor

Yoğun Trafik Kontrolleri: Bolu’da Araç Denetimleri Sıkılaşıyor

Bolu, akşam saatlerinde trafik polisi ekiplerinin şehrin stratejik noktalarında gerçekleştirdiği sürpriz denetimlerle gündeme geldi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yoğunlaştırılan trafik kontrolleri, özellikle Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde dikkat çekti. Ekipler, bu cadde üzerinde yaklaşık bir saat süresince 50’ye yakın aracı denetledi.

Trafik Kurallarına Uymayanlara Ceza Yağdı

Denetimler sırasında, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler başta olmak üzere, trafik kurallarına uymayanlara göz açtırılmadı. Bu kapsamda, motosiklet sürücülerine yönelik denetimler de artırıldı. Sıkça kaza yapmaları ve kuralları ihlal etmeleri sebebiyle eleştirilen motosiklet sürücülerine karşı, cezai işlemler uygulandı.

Minibüs Şoföründen Motosiklet Sürücülerine Eleştiri

Minibüs şoförü Bilal Elgün, motosiklet sürücülerinin trafikte yarattığı risklere dikkat çekti. Elgün, “Biz kurallara sürekli uyuyoruz ama motosiklet sürücüleri zorluyor. Bizi dikkate almıyorlar, dikkatli olmasak kaza yapacağız. Bolu’da motosiklet kazalarının arttığını gözlemliyoruz, sürekli motosiklet kazası oluyor. Önümüze birden atlıyorlar,” şeklinde konuştu.

Trafik Güvenliği Öncelikli Hedef

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Bu denetimlerle sürücülerin daha dikkatli ve kurallara uygun hareket etmelerinin hedeflendiği vurgulandı.