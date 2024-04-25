Bolu'da trafik denetimleri arttı! Sürücülere göz açtırılmıyor
Bolu'da trafik denetimleri yoğunlaştı. Karaçayır Mahallesi'nde şok denetimler gerçekleştirildi. Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza uygulandı, özellikle motosiklet sürücüleri hedef alındı.
Yoğun Trafik Kontrolleri: Bolu’da Araç Denetimleri Sıkılaşıyor
Bolu, akşam saatlerinde trafik polisi ekiplerinin şehrin stratejik noktalarında gerçekleştirdiği sürpriz denetimlerle gündeme geldi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yoğunlaştırılan trafik kontrolleri, özellikle Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde dikkat çekti. Ekipler, bu cadde üzerinde yaklaşık bir saat süresince 50’ye yakın aracı denetledi.
Trafik Kurallarına Uymayanlara Ceza Yağdı
Denetimler sırasında, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler başta olmak üzere, trafik kurallarına uymayanlara göz açtırılmadı. Bu kapsamda, motosiklet sürücülerine yönelik denetimler de artırıldı. Sıkça kaza yapmaları ve kuralları ihlal etmeleri sebebiyle eleştirilen motosiklet sürücülerine karşı, cezai işlemler uygulandı.
Minibüs Şoföründen Motosiklet Sürücülerine Eleştiri
Minibüs şoförü Bilal Elgün, motosiklet sürücülerinin trafikte yarattığı risklere dikkat çekti. Elgün, “Biz kurallara sürekli uyuyoruz ama motosiklet sürücüleri zorluyor. Bizi dikkate almıyorlar, dikkatli olmasak kaza yapacağız. Bolu’da motosiklet kazalarının arttığını gözlemliyoruz, sürekli motosiklet kazası oluyor. Önümüze birden atlıyorlar,” şeklinde konuştu.
Trafik Güvenliği Öncelikli Hedef
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Bu denetimlerle sürücülerin daha dikkatli ve kurallara uygun hareket etmelerinin hedeflendiği vurgulandı.
25 Nis 2024 - 09:25 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.