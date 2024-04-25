Kızgın koca eşine kızdı, intikam için arabasını yaktı!
Zonguldak Alaplı'da koca, eşine olan öfkesiyle arabasını yaktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangın, toplumda büyük endişe yarattı. Detaylar haberimizde.
Ailevi Kavga Yangına Dönüştü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çay Köyü'nde gerçekleşen olayda, bir adam eşine olan öfkesini dışa vurarak ilginç bir yol seçti. Edinilen bilgilere göre, E.A. isimli şahıs, saat 11.30 sıralarında eşine kızgınlıkla eşine ait 67 LR 102 plakalı aracı ateşe verdi. Olay, yerel sakinler ve çevredeki görgü tanıklarının şaşkınlıkla izlediği bir duruma dönüştü.
İtfaiye Hızla Müdahale Etti
Yangın ihbarı üzerine hemen harekete geçen Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak alevlere müdahale etti. Profesyonel itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, olayın ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıktı.
Koca, Jandarmaya İfade Verdi
Yangın sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan E.A., verdiği ifadede eşi M.A.'ya olan kızgınlığını dile getirdi. E.A., ailevi sorunlar nedeniyle sinirlerine hakim olamayıp eşinin aracını yaktığını itiraf etti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatarak konunun detaylarını araştırmaya devam ediyor.
25 Nis 2024 - 10:39 Zonguldak/ Alapli- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.