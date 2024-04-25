Kızgın koca eşine kızdı, intikam için arabasını yaktı!

Ailevi Kavga Yangına Dönüştü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çay Köyü'nde gerçekleşen olayda, bir adam eşine olan öfkesini dışa vurarak ilginç bir yol seçti. Edinilen bilgilere göre, E.A. isimli şahıs, saat 11.30 sıralarında eşine kızgınlıkla eşine ait 67 LR 102 plakalı aracı ateşe verdi. Olay, yerel sakinler ve çevredeki görgü tanıklarının şaşkınlıkla izlediği bir duruma dönüştü.

İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Yangın ihbarı üzerine hemen harekete geçen Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak alevlere müdahale etti. Profesyonel itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, olayın ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıktı.

Koca, Jandarmaya İfade Verdi

Yangın sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan E.A., verdiği ifadede eşi M.A.'ya olan kızgınlığını dile getirdi. E.A., ailevi sorunlar nedeniyle sinirlerine hakim olamayıp eşinin aracını yaktığını itiraf etti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatarak konunun detaylarını araştırmaya devam ediyor.